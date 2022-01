L’Eredità in prima serata: arrivano ospiti shock!

L’Eredità in prima serata, veramente ospiti shock al quiz game di Rai 1: ecco chi ci sarà insieme a Flavio Insinna, da non credere.

L’Eredità intratterrà il pubblico non soltanto nel tardo pomeriggio, ma anche in prima serata con una puntata veramente da non perdere. Lo storico quiz game, condotto da Flavio Insinna, proporrà tanto divertimento con le sfide prendendo il posto lasciato vuoto da The Voice Senior, appena conclusosi.

Per l’appuntamento previsto per questo venerdì 28 gennaio, il conduttore avrà un folto parterre di ospiti pronti a darsi battaglia coi consueti giochi proposti dal programma a tema Sanremo; ecco i nomi shock.

L’Eredità in prima serata, ospiti shock al quiz game: ecco i nomi

Stando a quanto riportato da TvBlog, Flavio Insinna ospiterà veramente nomi da urlo per questo primo appuntamento serale con L’Eredità; prima a sfidarsi sarà niente meno che la conduttrice di Domenica In, Mara Venier, prontissima a mettersi in gioco.

Gli invitati però non si fermano qui: non solo Mara Venier, perché come ospite ci sarà anche Nino Frassica, amico e collega di lunga data di Insinna, nonché inoltre Milly Carlucci, prontissima a tornare in onda con la nuova edizione de Il cantante mascherato (dove tra l’altro, Flavio Insinna sarà uno dei giudici-investigatori).

Infine, a divertirsi insieme a Flavio Insinna ci saranno anche Gigi D’Alessio e Alberto Angela, due personaggi amatissimi dal pubblico; il primo è fresco della partecipazione come giudice-coach a The Voice Senior, mentre l’altro è il divulgatore scientifico più apprezzato del momento. E poi anche Gabriele Cirilli e Luca Barbarossa.

Insieme ai vari vip ospiti, saranno coinvolti anche diversi “campioni” delle ultime edizioni, tra cui troviamo Massimo Cannoletta, nonché diverse professoresse storiche come Angela Tuccia, Elena Ossola e Roberta Morise.

Per la serata speciale, anche due super professori d’eccezione: la conduttrice di Oggi è un altro giorno Serena Bortone e Pierpaolo Spollon, uno dei protagonisti della fiction di successo Rai Doc – Nelle tue mani. Appuntamento veramente imperdibile con lo storico quiz game di Rai 1.