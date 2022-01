Il paradiso delle signore: Adelaide ha le ore contate

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo alla Contessa della soap opera targata Rai 1 che è giunta alla sua sesta edizione.

Anche oggi, 28 gennaio, va in onda una nuova puntata per quanto riguarda Il paradiso delle signore.

Dove però avremmo modo di vedere qualcosa di molto particolare, perchè la Contessa Adelaide sembra essere in un bel problema.

Sono passate ormai settimane, se non mesi da quando è avvenuta la misteriosa morte di Achille Ravasi.

Adelaide è ricercata dall’Interpol

Ed oggi la contessa Adelaide è stata convocata in Tribunale per parlare e dire che cosa è successo.

Ma i giorni per arrivare all’interrogatoria, Adelaide li stà vivendo con enorme apprensione, tanto da prendere una decisione incredibile.

Decide di fuggire! Ma ovviamente la donne viene ricercata dall’Interopol, ma riuscirà poi a liberarsi dalle accuse che le vengono mosse?

Per quanto riguarda invece Agnese, come sappiamo ha chiamato Sandro e gli ha chiesto di raggiungerla a Milano.

La donna non vuole assolutamente che la figlia Tina e Vittorio vivano la loro relazione, perchè per lei è solamente un male.

Sandro si presenta a casa Amato e vuole riprendersi la moglie ma come la prenderà Tina nel rivederlo? E soprattutto la verità sulla fine della loro relazione uscirà fuori?

Infine arriviamo a Gemma che ha scoperto tutto su Gloria, e non riesce assolutamente a perdonare Ezio, che ha ingannato lei e la mamma.

Decide quindi di parlare chiaramente con Gloria indicandole che lei conosce tutta la verità, ma tramite una lettera.

Nel mentre, Salvatore vuole comprare assolutamente la casa di Irene per far si che quella diventi la casa con Anna, ma non sembra che l’abbia ancora avvisata.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.