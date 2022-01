Elodie, una bomba con l’abitino rosa che non contiene le curve: la cantante bellissima mostra tutta la sua sensualità.

Anno dopo anno, Elodie si è conquistata l’amore e l’affetto dei fan, diventando popolarissima; col suo talento e con la sua bellezza, è una delle cantanti più voga e, seguitissima sui social, come modella e influencer non è da meno.

Ancora una volta, con un suo scatto la Di Patrizi è riuscita a mandare tutti quanti i fan in visibilio; veramente una bomba con con l’abitino rosa che non contiene le curve, eccola.

Elodie, una bomba con l’abitino rosa che non contiene le curve: la cantante

Oltre ad avergli dedicato tantissime pagine all’interno della rivista, Grazia ha deciso di dedicare la copertina del nuovo numero alla cantante, che appare più sensuale che mai con un outfit da capogiro.

Nella lunga intervista rilasciata, Elodie ha parlato a lungo del suo rapporto con Marracash, che si è recentemente chiuso nonostante il bellissimo legame che hanno avuto e che hanno tutt’ora.

Per me continua a essere famiglia” ha spiegato, parlando poi di quanto il loro legame fosse forte, così tanto forse da implicare un futuro insieme. “Non riesco a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?” ha spiegato.

Mentre ha confermato di voler, almeno per il momento, stare da sola e concentrarsi su sé stessa e su sua sorella, Elodie in copertina ha mostrato una sensualità pronta a far spuntare corteggiatori in ogni dove.

Con una capigliatura anni ’60, la cantante si mostra con un vestitino lucido rosa cortissimo, che non soltanto lascia ampio respiro alle lunghe gambe, ma pare non riuscire a contenere il suo florido décollété.

A completare l’outfit da urlo, dei lunghi stivali bianchi; i fan sono andati veramente in visibilio, tanto che i like e i commenti nemmeno si contano. Tutti pazzi per Elodie, che dalla periferia romana è arrivata a diventare ormai una celebrità.