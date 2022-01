Test: scegli un numero e scopri cosa rivela di nascosto su di te

Ecco un nuovo test della personalità che sta diventando virale sul web. Scegli un numero e scopri cosa questo rivela di te

I test della personalità stanno letteralmente spopolando sul web. Migliaia di utenti diffondono sulla rete giochi e quiz utili a stimolare una riflessione interna. Il successo di questi giochi, infatti, consiste soprattutto nella voglia di scoprirsi ancora di più.

Il test che vogliamo proporti oggi ha a che fare con i numeri. Si tratta di una divertente prova che stimolerà la tua riflessione interna. Scegli un numero e scopri cosa questo rivela di te. Fai attenzione a ciò che dirà il risultato.

Scegli un numero e scopri cosa rivela di te

Esistono diverse pseudoscienze che, attraverso l’utilizzo e la manipolazione dei numeri, affermano di riuscire ad ottenere informazioni ad hoc per chi si cimenta nel loro studio. Tuttavia, con questo test vogliamo proporti solo un gioco divertente senza alcuna pretesa di scientificità.

È importante quindi specificare che il test che viene riportato in questo articolo è solo un gioco. Per cui osserva le istruzioni del gioco e rilassati. Il risultato che vedrai non avrà alcuna validità scientifica e si tratterà solo di un divertente esercizio.

Se quindi vuoi cimentarti in questo gioco, scegli un numero e scopri cosa rivela di te. Questa volta, infatti, non ci sono immagini, foto o illusioni ottiche da osservare, ma si tratta semplicemente di scegliere un numero in un range compreso tra 1 e 9.

Numero 1

Se la tua scelta è ricaduta sul numero 1, probabilmente vuol dire che sei una persona indipendente e che possiedi una grande consapevolezza delle tue capacità. Non ti perdi d’animo di fronte agli ostacoli e le tue armi migliori sono la determinazione e il coraggio;

Numero 2

Se, invece, hai scelto il numero 2, vuol dire che sei una persona molto paziente e non ti piace affatto una vita troppo confusa e movimentata. Vorresti vivere la tua quotidianità con maggiore calma e pacatezza;

Numero 3

Hai scelto il numero 3? Questo numero, probabilmente, rispecchia la tua tendenza alla ricerca di equilibrio nelle cose della vita. La tua saggezza spesso ti distingue da tutti i tuoi amici, tuttavia riesci ad essere molto socievole e a farti amare da tutti;

Numero 4

Se hai scelto il numero 4, vuol dire che sei una persona dotata di grande concretezza. Preferisci la pratica alla teoria e non ti fa paura rimboccarti le maniche. Tuttavia, questo ti porta ad essere piuttosto rigido nelle tue scelte e, a volte, anche nelle tue relazioni;

Numero 5

Il numero 5 viene scelto, nella maggior parte dei casi, da quelle persone che amano le novità e non hanno paura di affrontare nuove sfide. Sei quindi una persona aperta a tutto e molto tollerante, a tratti un po’ anticonformista;

Numero 6

Hai scelto il numero 6? Probabilmente sei un leader dotato di un notevole carisma. Sei in grado di guidare gli altri in contesti di difficoltà e confusione. Ti piace quindi stare al comando e agli occhi degli altri ispiri grande sicurezza;

Numero 7

Se hai scelto il numero 6, significa che possiedi un grande intuito. La tua capacità di districarsi nelle difficoltà è un aspetto molto apprezzato da chi ti conosce;

Numero 8

Se la tua scelta è ricaduta sul numero 8, vuol dire che sei una persona che possiede una grandissima determinazione. Ti piace impegnarti per provare a raggiungere i tuoi obiettivi, nella maggior parte dei casi molto ambiziosi;

Numero 9

Hai scelto il numero 9? Probabilmente vuol dire che sei una persona votata alla sincerità e che non ama le bugie. Tendi sempre ad avere un comportamento corretto con le persone a cui tieni e non ti piace chi ti prende in giro.