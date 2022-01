Presidente della Repubblica: sai quanto guadagna? Incredibile il compenso del capo di Stato, in vista delle elezioni.

Continua a tenere banco la questione dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, più alta carica nel nostro Stato che, in questi ultimi anni, è stata ricoperta da Sergio Mattarella.

In molti vorrebbero una sua conferma al Quirinale, ma dopo sette anni Mattarella ha deciso di non rendersi più disponibile; e mentre il Parlamento cerca di trovare un accordo su un nuovo nome da eleggere, in molti si chiedono quale sia lo stipendio di chi ricopre questa fondamentale carica.

Presidente della Repubblica: sai quanto guadagna? Incredibile il compenso

Potere neutro e fuori dalla tripartizione dei poteri legislativo, esecutivo o giudiziario, il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione e coordina e sorveglia l’agire del Parlamento.

Ancora non è chiaro quale sarà l’uomo o la donna scelto o scelta per risiedere al Quirinale e svolgere l’importante funzione politica, con le varie forze politiche che stanno tentando di trovare un nome che possa mettere d’accordo tutto.

Fuori dalla corsa ormai Berlusconi, il nome dell’attuale premier Mario Draghi pare essere quello più plausibile, anche se poi bisognerebbe ritrovare un equilibrio nel governo.

Mentre aspettiamo la stretta finale, che avverrà sicuramente in queste ore, in molti si chiedono quale sia il compenso per chi ricopre questa carica; stando ai dati riportati da TrueNumbers, lo stipendio al lordo del Capo dello Stato ammonterebbe a 240mila euro annuali, un tetto massimo che non può essere sommato a vitalizi, stipendi e pensioni.

Una cifra, se pensiamo alla politica, piuttosto ‘contenuta’, che offre però una mensilità di circa 18.400 euro lordi; il Presidente della Repubblica vive come detto al Palazzo del Quirinale, ma sul bilancio col suo stipendio pesa solamente dello 0,24% del totale.

Insomma, una carica che dà un esempio sia in termini di comportamento sia in termini economici, a cui probabilmente le maggiori forze politiche dovrebbero guardare più spesso come modello.