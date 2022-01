Paolo Fox, come mai non c’è a I Fatti Vostri? Ecco cosa succede al celebre astrologo della Rai da anni al programma.

Ormai da più di vent’anni, con la sua simpatia e la sua professionalità, Paolo Fox fa appassionare milioni e milioni di telespettatori all’oroscopo, un ambito che suscita già di per sé grandissima curiosità fra le persone.

Dopo l’esordio in Rai agli inizi degli anni ‘2000, praticamente dal 2009 si stabilisce in pianta stabile a I Fatti Vostri, storico programma di Rai 2, prendendo parte anche a Mezzogiorno in Famiglia e a diversi appuntamenti creati ad hoc per l’oroscopo; il momento del suo oroscopo è uno dei più attesi ancora oggi, ma ultimamente è mancato. Cosa è successo all’astrologo?

Dopo aver a lungo lavorato insieme a Giancarlo Magalli, Adriana Volpe e Marcello Cirillo, Fox si è trovato ora ad essere ospite del programma condotto da Anna Falchi e Salvo Sottile.

A quanto pare però, a I Fatti Vostri si sono completamente perse le tracce di Paolo e nessuno dà informazioni a riguardo; da lunedì 24 l’astrologo è assente e la Rai non si è espressa in merito, né tanto meno lo hanno fatto i due conduttori.

Cosa succede a Fox? In molti pensano, visto il periodo, che sia risultato positivo al Coronavirus e che per ragioni di privacy (come si usa spesso fare ormai, anche nei club di Calcio) non sia stato annunciato ufficialmente.

L’ipotesi pare essere la più probabile, anche perché un allontanamento dal programma per altri motivi, al momento, sembra essere davvero utopia; forse, a breve, farà chiarezza lo stesso Paolo Fox sulle sue condizioni di salute, sperando prima di tutto che l’astrologo stia bene.

Il pubblico sul web appare molto preoccupato, ma fino a che non si avranno notizie certe pensare al peggio non è utile; la speranza è che possa tornare presto al suo posto in tv, per intrattenerci ancora con ciò che le stelle hanno da dirci.