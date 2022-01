Isola dei Famosi, cambia tutto: ecco come sarà la nuova edizione, le novità previste per l’attesissimo reality show di Canale 5.

Dobbiamo anche aspettare la fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip (che ha ancora parecchio da dire) prima di partire virtualmente in Honduras con Ilary Blasy, ma la nuova edizione de L’Isola dei Famosi entusiasma già i telespettatori.

A quanto pare, per quest’anno, il reality show ha in serbo tantissime sorprese per tutti i telespettatori che lo seguiranno; ecco tutte le novità, dal cast allo studio passando per la messa in onda.

Isola dei Famosi: cambia tutto, ecco come sarà

Salda al timone, che ormai succede da diverso tempo, Ilary Blasi, che avrà di nuovo l’onere e l’onore di guidare il pubblico in questa sfida alla sopravvivenza; stando alle anticipazioni provenienti da Tv Blog, l’appuntamento con il reality show seguirà la scia di quanto successo col Grande Fratello Vip.

Salvo colpi di scena, ci saranno due puntate settimanali: la prima il lunedì, mentre l’altra il giovedì. Per quest’anno, in merito agli ascolti, le cose andranno meglio per il programma?

Molto dipenderà anche dal cast di concorrenti presentati dal reality, fondamentali per l’audience come già visto per il programma di Signorini (dove da mesi ormai Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran tengono banco); in merito a questo, sembrerebbero confermate le tre coppie formate da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, Ilona Staller e il figlio Ludwing Maximilian Koons e soprattutto Guendalina Tavassi con Floriana Secondi, due ex-gieffine.

Cambieranno anche gli opinionisti, con la Blasi affiancata in studio da Vladimir Luxuria e Nicola Savino, mentre la produzione spingerebbe per avere come inviato in Honduras Alvise Rigo, modello di Venezia di recente protagonista a Ballando con le stelle.

Riusciranno a strappargli un accordo? Massimiliano Rosolino, che in precedenza sembrava confermato, pare essere stato messo al momento in stand-by; la nuova Isola sta comunque prendendo forma e già promette scintille.