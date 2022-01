Il cantante mascherato, indizio shock su chi è la Lumaca: le novità sull’identità dietro alla maschera del programma.

Solamente pochi giorni ci separano dall’inizio della nuova edizione de Il cantante mascherato, programma di Milly Carlucci sta già entusiasmando tutti in attesa di questo terzo anno.

Ancora una volta il format sarà lo stesso, con vari personaggi che si esibiranno celando la loro l’identità coperti dalla testa ai piedi con delle maschere. Già scatta l’indagine per scoprire chi si nasconde tra i concorrenti e, ora, potrebbe essere arrivato un indizio shock su chi è davvero la Lumaca.

Il cantante mascherato: indizio shock su chi è la Lumaca

La scorsa settimana, Milly Carlucci ha finito gli annunci di tutte le maschere in gioco per questa nuova edizione, con la prima puntata in onda domenica 6 febbraio; gli spettatori già hanno le loro simpatie, ma soprattutto sono curiosi di capire le loro vere identità.

In merito alla maschera della Lumaca, la conduttrice ha sottolineato nel video di presentazione come abbia un particolare guscio: “il guscio è color rosso ciliegia…” sono state le sue parole sibilline.

Chi è quindi la Lumaca? Qualcuno che abbia a che fare, con film o canzoni magari, con la ciliegia? Sembra essere ancora troppo presto per capire chi si cela realmente dietro alla maschera, ma qualcuno già prova ad indovinare scrivendo le sue opinioni nei commenti della pagina Instagram ufficiale del programma.

Tra i tanti nomi apparsi nei commenti troviamo quelli di Federico Lauri, Platinette, Cristiano Malgioglio ed Enzo Miccio; alcuni poi hanno chiamato in ballo anche il cantante Mika.

Leggi anche –> Achille Lauro shock: ecco cosa ha rivelato per Sanremo!

Sempre su Instagram, c’è anche chi pensa che in realtà dietro alla Lumaca, considerando anche la presenza del guscio, si celi una coppia di personaggi, un po’ come successo lo scorso anno col Baby Alieno (prima i quattro Ricchi e Poveri e successivamente Gigi e Ross).

Leggi anche –> Elodie shock: confessa i motivi della fine con Marracash

L’entusiasmo è alle stelle e, puntata dopo puntata e soprattutto dopo tanto divertimento, arriveremo a scoprire tutte le identità delle maschere in gara.