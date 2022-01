Elodie shock: confessa i motivi della fine con Marracash

Elodie shock confessa i motivi della fine della relazione con Marracash: cosa è successo tra la cantante romana e il rapper.

Elodie è stata sicuramente una delle cantanti più in voga in questo 2021; la romana classe ’90, in questi ultimi anni, ha avuto una crescita esponenziale, tanto da diventare famosissima e richiestissima anche come modella.

Elodie ha fatto parlare di sé anche per la sua storia col famoso rapper Marracash, con cui però ha chiuso prima della fine dello scorso anno; i due sono rimasti in buoni rapporti, ma fino ad ora nessuno è riuscito a capire del perché la coppia ha deciso di lasciarsi. A fare chiarezza, ci pensa ora la stessa cantante rompendo il silenzio.

Elodie shock confessa i motivi della fine della storia con Marracash: ecco la verità sulla rottura

Elodie si è confessata in una lunga intervista rilasciata a Grazia, che ha enfatizzato tutta la sua bellezza e la sua sensualità dedicandole anche una copertina; alla rivista, la Di Patrizi ha finalmente rivelato i retroscena sulla storia d’amore con Marracash, a sua detta “la più importante” vissuta fino ad ora.

“Per me continua a essere famiglia” spiega Elodie, mostrando ancora tanto affetto per Fabio, conosciuto grazie al brano Margarita; d’altronde, come confessato da lei stessa, il rapporto con Marracash è stato molto di più di una semplice ‘fidanzato’, perché in lui ha trovato quell’amico che forse gli è mancato nell’infanzia e con cui è riuscita ad aprirsi e lascarsi andare.

“Non riesco a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?” spiega Elodie, che poi confessa di voler stare da sola scagliandosi anche contro le convenzioni sociali.

“Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola. E comunque che cosa significa che sono la “tua” fidanzata, che significa che quello è il “mio” ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo”.

La cantante ha confessato anche di avere diverse fragilità che si trasformano in aggressività, di cui spesso il partner ne risente. “Le crisi sono le mie ma poi le subiscono anche gli altri. Così è successo con Fabio” conclude Elodie, che ora vuole concentrarsi su sé stessa e sulla sorella, trasferitasi a Milano con lei.