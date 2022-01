Victoria De Angelis, la foto fa perdere la testa: è tutto in primo piano, la bassista dei Maneskin ancora una volta da urlo.

Ormai è noto a tutti come alla bassista dei Maneskin piaccia distinguersi dalla massa e, soprattutto, provocare, insieme al resto del gruppo oppure semplicemente sul suo profilo Instagram.

Diventata un sex symbol per uomini e donne, Victoria ha deciso ancora una volta di alzare la temperatura sul suo profilo Instagram, mostrandosi più sensuale che mai; tutto in primo piano nella nuova foto, veramente da perdere la testa.

Victoria De Angelis, la foto fa perdere la testa: tutto in primo piano per la bassista dei Maneskin

L’ultimo anno è stato sicuramente sensazionale per Victoria De Angelis, che ha tutta l’intenzione di continuare a raggiungere successi insieme al suo gruppo, sicuramente una delle band del momento.

Oltre che per la loro musica, i Maneskin sono spessissimo apprezzati dai fan per la loro vena anticonvenzionale; il frontman Damiano David si è subito imposto come icona di sensualità contro ogni stereotipo, ma ad emergere in questo modo è stata anche la stessa Victoria.

Più volte, la bassista, si è mostrata senza veli in alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, veramente da censura; questa volta, con la nuova foto, Victoria offre un primo piano mozzafiato.

Seduta in terrazza a Roma, sfidando le temperature gelide dell’inverno, la De Angelis si è fatta ritrarre con un esuberante giacca leopardata, con tanto di occhiali da sole e una maglietta attillatissima.

In primo piano, nello scatto, le gambe della bassista, che indossa solamente un perizoma; Victoria offre una visione mozzafiato a tutti i fan, da sempre in visibilio per il suo corpo e per la sua sensualità.

Nella foto, la De Angelis sfoggia anche delle bellissime pantofole di Batman, che sembra gli stiano proprio d’incanto. “Holidays outfit on point” scrive nella didascalia, e mentre alcuni inneggiano a Bruce Wayne (ovvero Batman) nei commenti, il post è stato riempito da una pioggia di like; quando si tratta di Victoria, la temperatura è sempre altissima.