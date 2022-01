Soluzioni geniali per risolvere questi problemi

Per tutti gli uomini e donne di casa, vi sveliamo qualche trucchetto per i disagi quotidiani della pulizia e del mantenimento generale.

La cura della casa non è così banale come sembra. Esistono una serie di trucchetti utili per risolvere determinati problemi quotidiani, conosciuti solo dalle casalinghe e dai casalinghi più esperti. Oggi parleremo nello specifico di alcuni aspetti fondamentali, relativi alla cura e all’utilizzo corretto (e non scontato) di determinati oggetti. In particolare, faremo riferimento a nove trucchetti magici ed infallibili per i seguenti problemi della casa. Vediamoli insieme.

Trucchetti casalinghi infallibili

Pulire le maniglie di ottone: un trucchetto consiste nell’utilizzo del sapone di Marsiglia , oppure una miscela di limone ed aceto da strofinare con un panno sulla superficie ossidata. In alternativa si possono utilizzare: acqua calda e bicarbonato; aceto, sale fino e farina oppure aceto ed ammoniaca.

un trucchetto consiste nell’utilizzo del , oppure una miscela di da strofinare con un panno sulla superficie ossidata. In alternativa si possono utilizzare: acqua calda e bicarbonato; aceto, sale fino e farina oppure aceto ed ammoniaca. Termosifoni che non scaldano: il problema può insorgere laddove comincino a formarsi delle bolle d’aria dentro la struttura. In questo caso, dovrete spegnere il termosifone e – con l’aiuto di un cacciavite – aprire la valvola di sfiato , posizionandovi sotto una bacinella per contenere la possibile perdita d’acqua. A questo punto, riavvitate la valvola e assicuratevi che il problema sia effettivamente risolto.

il problema può insorgere laddove comincino a formarsi delle bolle d’aria dentro la struttura. In questo caso, dovrete spegnere il termosifone e – con l’aiuto di un cacciavite – aprire la , posizionandovi sotto una bacinella per contenere la possibile perdita d’acqua. A questo punto, riavvitate la valvola e assicuratevi che il problema sia effettivamente risolto. Utilizzo dello scolapasta: l’errore più comune consiste nel mettere lo scolapasta nel lavello, versandone il contenuto che viene filtrato dall’acqua della pentola. In realtà, vi risulterà molto più semplice posizionare lo scolapasta direttamente nella pentola e versare l’acqua nel lavandino (con lo scolapasta inserito), in modo che il cibo cotto rimanga comodamente dentro il contenitore.

Mantenere la frutta e la verdura in frigo: capita spesso che la frutta e la verdura lasciata in frigorifero cominci a marcire, la soluzione consiste semplicemente nell’utilizzo di una spugna da cucina. Dopo aver pulito i vari scaffali, posizionate una o due spugnette in quelli destinati agli alimenti vegetali, in questo modo assorbiranno l’umidità.

Pulire il vetro del forno: per pulire il doppio vetro del forno senza smontarlo, avete bisogno semplicemente una gruccia per abiti in fil di ferro, un panno in microfibra e un po’ di aceto di mele. Fissate il tessuto imbevuto all’estremità della gruccia e utilizzatelo per pulire gli intercapedini del vetro, facendo attenzione a non graffiare la struttura.

