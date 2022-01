Laura Chiatti, prospettive shock dallo specchio: l’attrice si mostra meravigliosa in tutta la sua bellezza, eccola.

Nata in Umbria nell’82, Laura Chiatti ha fatto i suoi primi esordi come cantante e modella, partecipando non soltanto, nel ’94, a Karaoke (condotto da Fiorello) ma anche a diversi concorsi di bellezza.

Sul finire degli anni ’90, la Chiatti inizia la carriera da attrice, che l’ha vista nel corso del tempo recitare in celebri fiction e anche in un film di successo come Ho voglia di te, tratto dai libri di Dario Moccia e che ha visto nel cast anche Riccardo Scamarcio.

Sempre bellissima coi suoi capelli biondi e gli occhi chiari, la Chiatti sulla soglia dei quarant’anni pare non aver perso un briciolo della sensualità che ha sempre mostrato; guardare per credere.

Laura Chiatti, prospettive shock dallo specchio: la foto dell’attrice, meravigliosa

Attivissima sui social e seguita da più di un milione di follower su Instagram, la Chiatti pare avere una passione per i selfie; guardando il suo profilo, ne offre davvero alcuni mozzafiato a tutti i suoi fan.

Questa volta, l’attrice si è scattata una foto giocando con il riflesso dello specchio; nella sua cabina armadio, Laura indossa solamente una canottiera nera e dei pantaloncini rosa cortissimi.

Riprendendosi il viso e lo specchio, la Chiatti mostra i suoi lineamenti angelici e il suo corpo mozzafiato; sullo sfondo vediamo infatti la sua silhouette, con un lato B veramente da urlo.

“Prospettive” scrive Laura nella didascalia della foto, che ha raccolto non soltanto tantissimi mi piace, ma anche diversi commenti; ancora una volta l’amica Michela Quattrociocche ha commentato con le emoticon delle fiamme, mentre il marito Marco Bocci (con cui è sposata dal 2014 ed ha due figlie) è rimasto ancora una volta incantato.

“No vabbè Lally……” scrive Bocci, con tanto di emoticon completamente stupite; sicuramente, saranno rimasti senza parole anche tantissimi altri fan, che invocano alle “grandi prospettive” offerte dalla foto e dall’attrice.