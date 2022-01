Australian Open: sai quanti soldi guadagna chi vince? Da non credere

È uno dei tornei più importanti e “remunerativi”, ecco quanti soldi guadagna chi vince l’Australian Open. Cifre da non credere

In queste settimane si sta disputando l’Australian Open, uno dei tornei più importanti e prestigiosi del circuito ATP Tour, e uno dei quattro tornei del Grande Slam. Parliamo dunque di un obiettivo molto ambito dai più grandi tennisti del mondo.

Proprio per questo esiste una grande copertura mediatica del torneo, anche grazie alla partecipazione dei più forti tennisti al mondo. Così come tutti i grandi tornei tennistici, per il vincitore è in palio una cifra spettacolare. Ma sai quanti soldi guadagna chi vince l’Australian Open? In questo articolo te lo spieghiamo.

Ecco quanti soldi guadagna chi vince l’Australian Open

I tornei di tennis internazionali sono sicuramente tra gli eventi sportivi più seguiti in assoluto. La presenza di grandissimi giocatori che offrono spettacolo è sicuramente il miglior incentivo per godersi una splendida partita.

Ma, parlando di incentivi, non tutti sanno che tornei internazionali, come lo è l’Australian Open, prevedo un ricco premio in termini economici per chi si aggiudica la competizione. Inoltre, anche chi non raggiunge la fase finale del torneo riceverà premi di assoluta rilevanza.

Nel caso dell’Australian Open, infatti, a sfidarsi sono i migliori giocatori al mondo e, dunque, è assolutamente prevedibile che i premi siano adeguati ai professionisti che si sfidano sul campo. Ma sai quanti soldi guadagna chi vince l’Australian Open?

Il torneo australiano, che si disputa ogni anno a Melbourne, è stato al centro del dibattito pubblico dopo il caso Djokovic, che ha visto l’esclusione del campione serbo a causa di dichiarazioni false per ottenere il visto. La vicenda ha attirato sicuramente una grande attenzione sul seguitissimo torneo e, ora che si è giunti alla fase finale della competizione, in tanti si chiedono a quanto ammontano i premi in denaro.

Il vincitore dell’Australian Open si aggiudicherà ben 2,8 milioni di euro. Un premio niente male che dimostra la grande prestigiosità del torneo. Ma non solo, sono previsti premi anche per chi non si aggiudica la finale della competizione.

Chi arriva secondo, infatti, vince ben 1,8 milioni di dollari (un degno premio di consolazione dunque). Chi, invece viene eliminato al primo turno vedrà comunque ricevere un lauto compenso di 57.000€.

Nel dettaglio, possiamo vedere i premi per ogni fase della competizione: