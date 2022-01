Sara Croce, l’occhio cade obbligatoriamente lì: la modella e showgirl veramente da impazzire, bellezza e corpo da sogno.

Sara Croce continua a lasciare tutti quanti a bocca aperta per la sua incredibile bellezza. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin è tornata anche in questa nuova edizione di Avanti un altro! come Bonas e, puntata dopo puntata, raccoglie su di sé tutta l’attenzione del pubblico.

Attivissima sui social, dove è molto seguita dai fan, la showgirl e modella ha pubblicato una nuova foto che alza notevolmente la temperatura del web; l’occhio cade per forza di cose proprio lì.

Sara Croce, l’occhio cade obbligatoriamente lì: sensualità oltre ogni limite per la showgirl

Classe ’98 originaria di Garlasco, la Croce è appassionata di fitness sin da giovanissima e, nel 2017, ha partecipato anche a Miss Italia, sfoggiando tutta la sua bellezza angelica e un corpo marmoreo, slanciato da quasi 180 cm d’altezza.

La grande occasione in tv è arrivata proprio grazie a Mediaset e, nello specifico, ai programmi di Paolo Bonolis; dopo l’apparizione “divina” a Ciao Darwin, è entrata a far part del cast di Avanti un altro!, col programma recentemente tornato in onda con la nuova edizione.

Queste nuove puntate non hanno fatto altro che mettere in risalto la Croce, che quando entra in scena lascia tutti senza fiato; lei stessa, recentemente, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto direttamente dal programma, che la ritrae con un outfit più che sensuale che esalta le sue forme e il suo corpo scolpito.

Con tanto di stivali a tacco alto, la Croce indossa una gonna semitrasparente a coprire il lato B ma lascia ampio respiro alle gambe, mentre sopra un body di pizzo nero (anch’esso trasparente) che a stento contiene il suo florido décollété.

Biondissima, la Croce entra sempre in scena come una dea, alzando la temperatura sia di pomeriggio che in prima serata. “Finalmente ci ritroviamo più tardi in prima serata con Avanti un Altro pure di sera!” la didascalia che accompagna la foto; di sicuro, saranno in molti a collegarsi solamente per lei.