Bridgerton 2, la trama completa in anteprima: cosa vedremo nella seconda stagione della serie di successo Netflix.

Dopo l’esordio su Netflix sul finire del 2020, Bridgerton ha letteralmente spopolato sul servizio streaming, tanto da diventare un vero e proprio tormentone; ispirata ai romanzi di Julia Quinn la storia d’amore fra la giovane Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e il tenebroso e affascinante duca di Hasting Simon (Regé-Jean Page) ha incantato tutti, tra passione e romanticismo.

Questa nuova stagione, che non vedrà il ritorno dell’amato Regé-Jean Page, sposterà la sua attenzione su altri personaggi; cosa vedremo nei nuovi episodi della serie, la trama completa in anteprima.

Bridgerton 2, la trama completa in anteprima: le novità per questa nuova stagione

La sceneggiatura di questa seconda stagione sarà ispirata al secondo dei romanzi di Julia Quinn, Il visconte che mi amava, e vedrà come grande protagonista il fratello maggiore di Daphne, Anthony Bridgerton.

Il visconte, interpretato dall’attore Jonathan Bailey, si metterà alla ricerca della ragazza perfetta da sposare dopo aver detto addio alla sua amante Siena, ma la ricerca sembrerà piuttosto difficile; a cambiare le carte in tavola l’incontro con Edwina e Kate Sharma.

Stando a quanto rivela la trama in anteprima, Anthony inizierà a corteggiare Edwina, anche se la donna pare avere delle intenzioni poco chiare e serie nei confronti del visconte Bridgerton; ad accorgersene la sorella Kate, che si avvicinerà ad Anthony con diversi battibecchi.

Quanto ai Featherington invece, accoglieranno l’ultimo erede nella loro tenuta, mentre Penelope farà di tutto per nascondere la sua identità (rivelata sul finire della prima stagione) alla sua famiglia.

La stessa attrice della giovane Featherington, Nicola Coughlan, ha rivelato come al contrario della precedente questa stagione avrà un finale del tutto drammatico, aumentando la curiosità per i nuovi episodi; le emozioni di sicuro non mancheranno.

L’arrivo di Bridgerton 2, al momento, è previsto in streaming su Netflix a partire dal prossimo 25 marzo 2022, tra circa due mesi a partire da oggi.