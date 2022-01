Will Smith: il video sta facendo impazzire il mondo!

Will Smith e sua madre Caroline Bright per festeggiare il giorno del suo 85° compleanno, si sono esibiti al ritmo di “I Wanna Dance With Somebody” di Whitney Houston. Il video è diventato subito virale. Vediamolo insieme.

Will Smith e sua madre Caroline Bright davvero sono molto legati e ha dimostralo è stato un tenerissimo video pubblicato proprio dall’attore durante i festeggiamenti per l’85° compleanno della donna.

L’attore hollywoodiano è da poco tornato al cinema con il suo nuovo film Una famiglia vincente, in cui si parla delle vicende di Richard Williams padre e allenatore delle due famose tenniste e sorelle Venus e Serena Williams. La pellicola sta già avendo un’enorme successo e Will Smith in questi giorni ha manifestato tutta la sua gioia.

Come dicevamo il video dell’attore e sua madre è diventato immediatamente virale, i due durante la festa si sono esibiti sulle note di “I Wanna Dance With Somebody” di Whitney Houston e i fan sono letteralmente impazziti quando hanno visto la clip.

Vediamo nel dettaglio il bellissimo video.

Will Smith si scatena a ritmo di musica insieme a sua madre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Will Smith (@willsmith)

Come potete vedere dal video qui sopra sia Will che sua madre si sono divertiti moltissimo a cantare e ballare la bellissima canzone di Whitney Houston, i due si tengono per mano teneramente mentre festeggiano l’85° compleanno della donna.

La signora Caroline è più in forma che mai e non dimostra affatto gli anni che ha appena compiuto ma si scatena come una ragazzina.

Will Smith ha immediatamente postato il video sul suo profilo Instagram e in meno di qualche ora è diventato subito virale raggiungendo più di 1,4 milioni di like e moltissime celebrità americane hanno fatto alla donna gli auguri di buon compleanno.

Come dicevamo, l’attore è molto legato a sua madre Caroline, lui stesso nel suo libro autobiografico ha voluto raccontare di alcuni episodi piuttosto violenti a cui ha assistito, Will da ragazzo ha cercato di salvare la madre dagli abusi di suo padre. Per fortuna oggi i due hanno trovato la serenità che meritano.

Voi cosa ne pensate? vi è piaciuto il video di Will Smith e sua madre?