Victoria De Angelis: coperta, poco, da un lenzuolo

Victoria De Angelis coperta poco solamente da un lenzuolo: la bassista dei Maneskin si mostra così, sensualità pura.

La De Angelis è una delle donne del momento, tanto da oscurare varie showgirl, attrici e conduttrici del nostro mondo dello spettacolo. La bassista è arrivata al successo insieme ai Maneskin e, per la sua particolare bellezza, è subito diventata un’icona di sensualità oltre ogni stereotipo di genere.

Anche in questo 2022, Victoria ha voglia di stupire e provocare, e non soltanto sul palco insieme al resto della band; sui social, si mostra ben poco coperta da un lenzuolo.

Victoria De Angelis coperta poco solamente da un lenzuolo: la sensualità della bassista

In questi mesi abbiamo imparato a conoscere bene Victoria, e non soltanto per i vari trionfi tra Sanremo ed Eurovision Song Contest, oppure per i concerti in giro per il mondo; sempre provocatoria, la bassista ha più volte pubblicato degli scatti in intimo o addirittura completamente senza veli.

Spontanea e senza freni, la De Angelis apre il 2022 così come lo aveva chiuso, alzando la temperatura grazie al suo profilo Instagram; la nuova foto la ritrae sul letto appena sveglia ed è una vista meravigliosa per tutti i fan.

Come si può vedere infatti, Victoria si scatta un selfie completamente senza veli, coperta solamente da quello che sembra essere il lenzuolo di una camera d’albergo; i tatuaggi sono in bella vista, così come le gambe, per una foto (direttamente da Los Angeles) che trasuda sensualità da tutti i pori.

“Need some spleep?” scrive la bassista nella didascalia, chiedendo ai suoi fan se, dal suo sguardo, capissero se avesse bisogno o meno di altro riposo; tutti hanno immediatamente risposto mettendo mi piace al post, che ha ricevuto anche tantissimi commenti di complimenti da fan di tutto il mondo.

Alcuni la etichettano come “regina”, altri come “mommy”, complimentandosi per il fascino e la bellzza; a quanto pare, Victoria ha tutti ai suoi piedi.