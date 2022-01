The Resident anticipazioni, tragico incidente all’orizzonte: ecco cosa succede nelle prossime puntate della quarta stagione della serie.

Continua ad andare in onda su Rai 2 la quarta stagione di The Resident, serie statunitense in onda su Fox a partire dal 2018; creata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi, è una delle tante serie ambientate in ospedale.

Stando a quanto rivelato dalle anticipazioni per il prossimo appuntamento con la serie, fissato per il 28 gennaio, i protagonisti dovranno vedersela con un tragico incidente; ecco cosa succede.

The Resident anticipazioni, tragico incidente all’orizzonte: cosa succede nel prossimo appuntamento

Come già sappiamo, i prossimi episodi si svolgeranno in mondo immaginario dove l’emergenza sanitaria sarà solo un ricordo, anche se le conseguenze della pandemia si fanno sentire.

Devon Pravesh è ancora scosso dalla morte del padre, mentre Barrett Cain sarà vittima di un terribile incidente stradale che non soltanto potrebbe costargli la carriera, ma potrebbe anche lasciarlo in coma.

Dopo aver soccorso una donna, l’uomo non riuscirà ad evitare l’impatto frontale con un’altra vettura e sarà coinvolto in un tragico schianto; in un primo momento le condizioni del neurochirugo sembrano stabili, ma la situazione precipiterà in maniera repentina aggravandosi notevolmente.

Disposto a tutto per non perdere l’uso delle mani, chiederà aiuto a Kit Voss ma l’intervento degli specializzandi, senza un supervisore, manderà il dottor Cain in coma.

Oltre alla tragica situazione di Cain, Randolph Bell scoprirà che la Red Rock è in procinto di vendere il Chastain a causa degli scarsi profitti registrati durante tutto il periodo della pandemia; iniziano già i primi contatti con possibili acquirenti.

Il nuovo appuntamento vedrà inoltre Conrad e Nic assaporeranno la gioia di diventare genitori; Mina Okafor, invece, sarà al centro di una scioccante proposta che lascerà veramente di stucco tutti quanti. La donna chiederà a AJ Austin di sposarla ma alla base del gesto non c’è in realtà il sentimento che lega i due medici.