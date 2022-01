Test: trova il serpente tra le banane, è impossibile!

Raccogli la sfida e trova il serpente tra le banane. Affronta questo nuovo test visivo e misura le tue abilità. Buon divertimento!

Anche oggi vogliamo proporti un nuovo test visivo che terrà impegnata la tua mente e misurerà le tue capacità logiche. Se pensi di essere un buon investigatore e un ottimo osservatore allora trova il serpente tra le banane e vinci la sfida.

Il test di oggi è una nuova prova di abilità che sta letteralmente spopolando nel mondo del web. Migliaia di utenti, infatti, si sono cimentati in questa sfida e non tutti sono riusciti ad uscirne vincitori. Per tanti, infatti, si è trattato di una prova impossibile da risolvere. Tu ce la farai?

Trova il serpente tra le banane. Risolvi il test visivo

I test visivi, come quelli della personalità, i rompicapo e gli enigmi, stanno letteralmente facendo il botto sul web. Oltre ad essere simpatici ed ingegnosi, infatti, questi test rappresentano un ottimo modo per tenere allenata la mente e passare il tempo libero.

Nel test di oggi dovrai restare molto concentrato e raccogliere tutte le tue capacità. Trova il serpente tra le banane e risolvi il test. Pensi di potercela fare? Tantissimi utenti si sono cimentati nella prova e in molti hanno affermato che questo test è impossibile da risolvere.

Perché mai sarà così difficile trovare la soluzione? Te lo diciamo subito: il livello questa volta è molto alto perché dovrai scovare il serpente tra le banane entro soli 5 secondi. Pensi di essere in grado di riuscire nell’impresa entro il tempo limite?

Guarda l’immagine, se raccogli tutta la concentrazione possibile dovresti riuscire a distinguere il serpente nascosto. L’ingegnoso rettile si è infatti mimetizzato tra i deliziosi frutti di color giallo, riesci a vederlo?

Non farti ingannare, nell’immagine ci sono moltissime banane di molte sfumature di color giallo e turchese. Ricorda che la raffigurazione è sapientemente costruita per mettere in difficoltà chi la guarda e ingannare il giocatore con una vera e propria illusione ottica.

A questo, se non siete riusciti a trovare il serpente entro il tempo limite vi diamo la soluzione, indicando la posizione del serpente.

Ecco dov’era, vi eravate accorti della sua posizione o vi siete lasciati ingannare?