Rompicapo: chi è la mamma del piccolo? Impossibile da capire

Vediamo insieme questo difficilissimo rompicapo che sta facendo impazzire il web e che lascia tutti senza parole.

I test ed i rompicapo sono un momento che la nostra mente si può distendere o concentrare solamente su qualcosa di piacevole per noi.

Quindi è divertente cimentarsi in questi giochi di abilità che continuando a provare diventiamo sempre più veloci nel dare la risposta.

Ma in questo caso il rompicapo è veramente difficile e stà facendo impazzire il web, perchè la risposta non è affatto semplice, ma vediamolo meglio insieme.

Rompicapo: chi è la mamma?

Iniziamo quindi a ragionare sull’immagine che vi abbiamo mostrato chi di voi tra le due donne è veramente la mamma del piccolo che gioca a terra.

In questo genere di rompicapo dovete utilizzare solamente la vostra mente, perchè non c’è nessun indizio che vi possiamo dare per scoprire la risposta.

LEGGI ANCHE —> Don Matteo: ecco il vero motivo per il quale ha lasciato

Dobbiamo analizzare in modo preciso ed attento l’atteggiamento delle due donne nel loro complesso.

Non basatevi solamente sulle espressioni che ci sono sul loro volto perchè questo vi potrebbe portare fuori traccia, o meglio sulla risposta sbagliata.

Se guardiamo infatti la donna seduta alla destra del bambino sembra avere un viso più rilassato ma il modo come è seduta non indica assolutamente un’apertura verso il piccolo. che gioca a terra.

Quindi continuate a riflettere guardando anche la donna a sinistra del piccolo, e ricordate che in questo rompicapo non ci sono limiti di tempo.

LEGGI ANCHE —> Rompicapo: come si scrive? Non crederai alle tue parole!

Noi a breve vi comunichiamo la risposta corretta e vi spieghiamo anche il motivo, quindi che fate lasciate perdere e volete vedere la risposta, oppure continuare a provare e a ragionare?

Ovviamente noi vi consigliamo sempre di divertirvi con amici e parenti per vedere in quanti riescono a dare la risposta corretta e motivando la loro scelta.

Stando alle nostre prove in redazione non sono in tantissimi che hanno dato la risposta corretta!

Ma basta chiacchiere, la mamma del piccola che gioca a terra è la donna di sinistra, perchè le sue gambe e la sua postura in generale sono accoglienti verso il piccolo.

Il bambino poi la controlla con la coda dell’occhio e non poteva che non essere lei anche se l’espressione del volto sempre più “cattiva” dell’altra donna.

E voi eravate riusciti a dare la risposta corretta a questo complicato rompicapo?