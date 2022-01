Non mi lasciare: clamorosa svolta nell’indagine di Elena, da non credere

Non mi lasciare anticipazioni: nella terza puntata della fiction ci sarà una clamorosa svolta nell’indagine di Elena. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Anche la prima stagione di Non mi lasciare si sta per concludere, per scoprire come si concluderanno le indagini svolte da Elena dobbiamo aspettare le ultime due puntate. Ma non preoccupatevi, oggi vi sveleremo alcune anticipazioni scioccanti sulla terza puntata.

Il pubblico non vede l’ora di scoprire come andrà a finire il caso di Angelo, il ragazzino tenuto prigioniero da alcuni malavitosi. Sappiamo con certezza che nella terza puntata ci saranno momenti di altissima tensione, infatti si mormora, che i due poliziotti riusciranno a trovare il nascondiglio in cui è nascosto il ragazzino.

Le anticipazioni non sono finite qui, si vocifera anche che Elena, dopo la gioia iniziale per la svolta nel caso di Angelo, avrà una grandissima delusione. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella terza puntata di Non mi lasciare.

Non mi lasciare: ecco le anticipazioni sulla terza puntata

Come dicevamo nella terza puntata di Non mi lasciare, Vittoria Puccini che nella fiction interpreta Elena Zonin, avrà una grandissima delusione: purtroppo quando lei e il suo collega arriveranno al nascondiglio, scopriranno che i rapitori sono già fuggiti con Angelo.

Ma come ha fatto la protagonista a trovare il nascondiglio? Elena grazie ad alcune ricerche svolte sul web ha trovato delle immagini di Angelo in cui ha capito dove si trovava il luogo esatto del nascondiglio.

Ma non è finita qui, nella terza puntata anche il rapporto tra Elena e Giulia proseguirà, mentre Giulia tenterà di riavvicinarsi alla sua ex migliore amica, la poliziotta si allontanerà dalla situazione.

Nel dettaglio Giulia proverà ad invitare Elena alla festa di suo figlio Emilio, inizialmente la poliziotta andrà insieme a Daniele, ma dopo aver riscontrato diverse difficoltà, deciderà di scappare da suo figlio Diego, per via della sua prima delusione d’amore.

Ora non ci resta che aspettare la prossima puntata della fiction, voi cosa ne pensate?