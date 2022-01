The Good Doctor anticipazioni, liti scioccanti ed addio incredibili: cosa succede nelle prossime puntate della serie.

Continua su Rai 2 la messa in onda dei nuovi episodi di The Good Doctor, una serie giunta ormai alla sua quinta stagione e che da tempo appassiona il pubblico italiano e non.

Come ogni settimana, anche il prossimo venerdì 28 gennaio ospiterà due puntate per la serie, con le trame che continuano ad evolversi; stando alle anticipazioni, in arrivo liti scioccanti e un addio incredibile. Ecco cosa succede.

The Good Doctor 5 anticipazioni, liti scioccanti ed un addio: cosa succede

Queste nuove puntate riprenderanno proprio lì dove si era interrotta la serie, ovvero dal momento in cui Salen Morrison decide di usare il volto di Shaun Murphy per sponsorizzare l’ospedale. Stando a quanto rivelano le anticipazioni per le due puntate della serata prevista per venerdì 28 gennaio, Salen Morrison permetterà al padre della bambina di essere coinvolto nelle decisioni mediche dello staff.

Quanto al protagonista Shaun invece, andrà su tutte le fue una volta messo a conoscenza della scelta della nuova proprietaria dell’ospedale; esasperato dalla situazione, Shaun sarà coinvolto in una furiosa lite che avrà delle importanti conseguenze e spingerà Marcus Andews a sollveralo dal caso.

Cosa succederà a Shaun? In attesa di scoprirlo, gli occhi sono puntati anche su Alex Park e Morgan Reznick; quest’ultima, gravemente malata, prenderà un’importante decisione per il suo futuro, che avrà delle tragiche conseguenze inevitabilmente anche per Alex.

Leggi anche –> Il cantante mascherato: ecco chi si nasconde sotto la maschera del Pesce rosso

La serata proseguirà dando una svolta completa alla storyline che, proposta sin dall’inizio di questa nuova stagione, vede protagonista Aaron Glassman; come già si intuiva, il neurochirurgo deciderà di partire lasciando la città, non prima però di aver tentato (invano) di aiutare Shaun Murphy. Addio definitivo al personaggio, o semplice arrivederci?

Leggi anche –> Uomini e Donne: Andrea Nicole e la risposta che lascia senza parole

I nuovi episodi della quinta stagione di The Good Doctor andranno in onda al consueto orario su Raidue, subito dopo il nuovo appuntamento di un altro medical drama, ovvero The Resident.