Test: trova il Koala tra tutte queste creature, impossibile

Ecco un nuovo test visivo scioccante: trova il koala tra tutte queste creature. Impossibile? Provaci e supera la sfida

Se sei pronto per una nuova sfida e vuoi portare le tue abilità al limite, eccoti un nuovo test visivo definito da molti come “scioccante” Sì perché stavolta il livello è molto alto e dovrai utilizzare tutte le tue capacità per arrivare alla soluzione vincente.

Trova il koala tra tutte queste creature. Pensi di esserne in grado? Ti anticipiamo che il test visivo di oggi è davvero molto difficile, ma se hai già visitato il nostro sito e ti sei cimentato nella risoluzione dei test, quiz ed enigmi che ti abbiamo proposto avrai una marcia in più.

Trova il Koala tra tutte queste creature. Ecco il test impossibile

Da giorni è stato divulgato in rete un test visivo da parte di un famoso marchio di carta igienica. Il brand ha voluto sfidare i propri clienti invitandoli a trovare la propria mascotte dell’azienda. Un test piuttosto complesso che richiede grande attenzione.

Trova il koala tra tutte queste creature per risolvere il test e risultare vincitore. Non dovrai fare altro che guardare l’immagine che abbiamo pubblicato in alto e trovare il simpatico animale. Nella figura, sono presenti numerosi animali originari dell’Australia che potrebbero portarti fuori strada.

Dovrai infatti trovare il koala nascosto tra pappagalli, canguri, petauri dello zucchero e alligatori. Ma tra questi vi è Kenny, il simpatico koala nonché mascotte di un famoso brand di carta igienica presente nel Regno Unito.

Il test è stato giudicato da molti come impossibile, ma con un po’ di concentrazione e tanta pazienza è possibile venire a capo dell’enigma. L’azienda che ha diffuso il test visivo non ha indicato un limite di tempo, ma se vuoi aggiungere un livello di difficoltà in più prova a trovare il koala in non meno di 40 secondi.

Individua nel minor tempo possibile il simpatico koala e non farti battere dal tempo massimo. Si tratta di un’immagine complessa realizzata ad hoc per mettere in difficoltà chi la guarda. Perciò raccogli tutta la concentrazione possibile e trova il koala

Se non vuoi avere alcun limite di tempo non preoccuparti. Prenditi tutto il tempo che vuoi e cimentati nella risoluzione del test con calma, senza avere fretta. Arrivati a questo punto, dunque, non possiamo fare altro che fornirti la soluzione. Ecco dov’è il koala.

Abbiamo cerchiato la posizione del simpatico animale, siete riusciti a trovarlo?