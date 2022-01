Elisabetta Gregoraci, il vestito contiene a stento il décolleté: la showgirl e conduttrice calabrese continua ad incantare anche nel 2022.

Il 2021 è stato sicuramente un anno più che positivo per la Gregoraci, che dopo un periodo in “ombra” è tornata nuovamente sotto i riflettori, anche grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Al reality di Signorini la Gregoraci si è messa in gioco e, dopo l’addio a Briatore, è anche tornata nuovamente in un programma televisivo con Scherzi a parte!, condotto da Enrico Papi.

Sui social, la shogirl e conduttrice calabrese è veramente attivissima, tanto che non smette mai di mostrare il suo fascino mediterraneo; la nuova foto è veramente da urlo, eccola.

Elisabetta Gregoraci, il vestito contiene a stento il décollété: la sensualità della calabrese

Bellezza tutta mediterranea, sin dalla sua partecipazione a Miss Italia la Gregoraci si è fatta subito notare per il sorriso e per il corpo mozzafiato; più volte, in questi mesi, Elisabetta ha posato come modella per vari servizi fotografici, oppure come testimonial per noti marchi di moda, sfoggiando una sensualità oltre ogni limite.

Questa volta, il suo nuovo post di Instagram propone una foto che la ritrae elegantissima con un vestito e un’acconciatura da principessa; l’abito rosa perla lucido, oltre ad enfatizzare la sua silhouette, pare anche contenere a stento il suo florido décollété, che più volte non passa di certo inosservato nelle varie foto.

“Gli sguardi comunicano i pensieri e le emozioni…senza bisogno delle parole” scrive la Gregoraci, offrendo ai suoi tantissimi follower, con questo scatto, non soltanto uno sguardo profondo ma anche una bellezza da mozzare il fiato.

Tantissimi, come sempre, i mi piace al post, così come i commenti sotto; “non abbiamo più parole” scrive una fan page, a dimostrazione di quanto la Gregoraci sia amata. Tra pochissimo, Elisabetta tornerà nuovamente in tv col nuovo varietà Double song, dove nelle vesti di co-conduttrice si troverà sul palco insieme a Pino Insegno, Gabriele Cirilli e Valeria Graci.