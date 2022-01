Test in bianco e nero: impossibile risolverlo

Test in bianco e nero: un’immagine sfida le tue abilità visive. Sappi che solo il 7% riesce a risolverlo. Scopri se ne fai parte anche tu!

I test sono sempre più gettonati sul web ed tra i social. Moltissimi utenti si mettono alla prova con quelli a carattere psicologico o quelli legati alla personalità, ma i test visivi hanno un quid in più. Stimolano non solo la vista, ma soprattuto la mente e aiutano nello sviluppare sempre di più l’intuito, che risulta fondamentale nella quotidianità.

Oggi, ve ne presentiamo uno tra quelli decretati come “livello avanzato”. La sfida risulta, infatti, più complessa perchè propone un’immagine priva di colori, tutta in bianco e nero. È stato stimato che solo il 7 %, di tutti coloro che con coraggio si sottopongono alla prova, riesca a risolverlo. Vi sentite di farne parte anche voi? Forza, testate le vostre capacità e lo scoprirete.

Test in bianco e nero

Prestate molta attenzione ai dettagli, non lasciatevi confondere le idee. L’immagine di per sé non aiuta, quindi, evitate distrazioni e rimanete concentrati. Cosa dovrete fare? Individuare un elemento che si nasconde al suo interno. Non si tratta di semplici macchie bianche e nere! Prove come questa sono realizzate proprio con l’intento di depistarvi.

Il tempo a disposizione è veramente irrisorio. Dovrete capire cosa cela l’immagine in soli 30 secondi. Per evitare di conteggiare male prendete il mano il cronometro o il vostro telefono (se è presente questa funzionalità) e fate partire il tempo solo quando vi sentirete pronti. Svolgere la prova singolarmente va bene, ma perchè non provare a coinvolgere anche i vostri familiari o le persone a voi più care? Il divertimento sarà maggiore.

Siete riusciti a capire di cosa si tratta? Vi diamo un indizio: nell’immagine si nasconde un animale. Arrivati a questo punto, vogliamo che voi riproviate nuovamente senza tener conto del tempo che passa. Trovate la soluzione da soli. Se non riuscite a risolvere il test cercate di allenarvi con tanti altri simili in modo da avere più probabilità di vincere, per le prossime volte.

Di seguito troverete la soluzione: