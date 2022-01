Oroscopo: come sarà febbraio 2022? Eccolo segno per segno

Arriva l’Oroscopo di Branko. Cosa succederà a febbraio 2022? Ecco tutte le indicazioni previste, segno per segno

C’è chi a volte, prima di prendere una decisione, decide di affidarsi alle stelle, chi invece, per semplice curiosità, si chiede a cosa è associato il proprio segno. Chi, infine, guarda con indifferenza quella che da molti è vista come una falsa scienza: l’oroscopo.

Per gli appassionati di oroscopo vi elenchiamo quali sono le indicazioni di Branko per quello che sarà il mese di febbraio 2022. Di seguito vi forniamo le indicazioni previste per questo mese, segno per segno. Ecco quali sono i segni migliori e quali i peggiori.

Oroscopo febbraio 2022, ecco le indicazioni segno per segno

Ariete

Per coloro sotto il segno dell’ariete, il mese di febbraio 2022 sembra poter essere molto positivo. Forse ci sarà un’entrata di denaro e nuove conoscenze che arricchiranno la vostra esperienza di vita sociale e comunitaria;

Toro

Per i segni del toro sono previste buone possibilità di risolvere situazioni difficili e ambigue. Sembra poter essere un buon periodo per dare vita a nuove relazioni. Potete dedicare quindi un impegno maggiore per coltivare le amicizie e gli affetti;

Gemelli

Per questo mese sono previsti conflitti con amici e forse anche colleghi. Tuttavia, occhio alla situazione sentimentale, potrebbero esserci novità. Restate comunque con le antenne dritte, soprattutto per chi sta affrontando problemi di coppia;

Cancro

Ci saranno successi per quanto riguarda alcuni accordi legali. Previsto anche un po’ di ottimismo e forza per affrontare i momenti più complicati previsti per questo mese;

Leone

Il mese di febbraio 2022 vi darà il desiderio di fare nuove esperienze. Ci potranno essere nuove collaborazioni che vi stimoleranno a dare il meglio di voi. Sarà un mese positivo per quanto riguarda l’amore e avrete un importante sostegno;

Vergine

Ottime notizie per quanto riguarda l’amore. Vi sentirete molto amati e continuerete ad amare. Tuttavia ci saranno un po’ di attriti in famiglia. Fate attenzione a tutelare la salute e non sottovalutare quei piccoli acciacchi che vi attanagliano;

Bilancia

Febbraio sembra essere il mese ideale per gettare le basi di un futuro migliore. Previsto l’inizio di nuovi e importanti impegni sul lavoro. Inoltre, sono previsti interessanti incontri nei prossimi giorni del mese di febbraio;

Scorpione

Non ci sono buone notizie i segni dello scorpione. Per la vostra famiglia non è un buon momento. Sul fronte amoroso, San Valentino non sarà una bella festa e l’insoddisfazione risulterà ai massimi livelli. Fate leva quindi sulla vostra simpatia;

Capricorno

La settimana di San Valentino potrebbe essere molto proficua. Non abbiate paura delle novità e ogni tanto buttatevi nel rischio;

Acquario

Sono previsti nuovi amori e interessanti sentimenti per l’acquario. State molto attenti a tutte quelle questioni legali che potrebbero darvi dei problemi. Chiedete aiuto ad un esperto e vedrete che in futuro non rimpiangerete questa scelta;

Pesci

Avrete delle conferme e sorprese riguardo delle relazioni vecchie e nuove. Tanti amici vi sorprenderanno in positivo, ma occhio a non dare troppa confidenza e rischiare di rovinare quella che poteva essere una buona amicizia.