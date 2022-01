New Amsterdam 4: La morte che lascia senza parole tutti

New Amsterdam 4: nella nuova puntata dello show, è avvenuta la morte di uno dei protagonisti. Vediamo insieme di chi stiamo parlando.

Un grande colpo di scena a New Amsterdam. Pochi giorni fa, in America è andata in onda una nuova puntata dello show. Il medical drama, che ha come protagonista Ryan Eggold, ha visto uscire di scena uno dei grandi protagonisti.

Già nella terza stagione, il neurologo, il dottor Vijay Kapoor, era andato via lasciando un vuoto all’interno del cast. Ma, solo ora, nella tredicesima puntata abbiamo visto come il neurologo, che dopo aver contratto il Covid – 19, ha avuto alcune complicazioni che lo hanno portato alla morte.

Quest’addio, alla fine, non influisce più di tanto alla storia di New Amsterdam 4. Gli sceneggiatori hanno scelto questa tragica fine per il dottore, che aveva già lasciato agli inizi della terza stagione.

New Amsterdam 4: uno dei dottori, colpito dal Covid, non ce la farà

Infatti, Vijay Kapoor aveva contratto il Covid, ma nonostante sia riuscito a sopravvivere agli strascichi portati dal virus, il neurologo non è riuscito a rientrare in ospedale ed essere di nuovo operativo.

Ma adesso ci si chiede: come mai Anupam Kher, che presta il volto al dottor Kapoor, ha voluto lasciare il medical drama? Purtroppo, la motivazione è molto seria. Infatti, alla compagna è stato diagnosticato una rara forma tumore al sangue ed ha deciso di starle accanto per tutto il tempo necessario.

Ma questa uscita di scena potrebbe rappresentare uno dei motivi del ritorno della neo – coppia, formata da Max ed Helen, che si era trasferita a Londra. Anche se lo sceneggiatore aveva dichiarato che la i due ragazzi sarebbero rimasti a lungo nella città inglese, questa morte ha fatto tornare prima il direttore sanitario ed Helen.

Per il momento, in Italia ancora non è previsto ancora la messa in onda dello show, si parla, addirittura nei primi mesi del 2022. E si pensa che la Rete Mediaset abbia scelto di non continuare a mandare in onda le puntate della 4° stagione dato che gli ascolti non erano buoni.

E su questa nuova stagione hanno che non si incentrerà sull’emergenza sanitaria, ma si baserà sulla ritrovata felicità dei personaggi di New Amsterdam e a come faranno per mantenerla.