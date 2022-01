Doc – nelle tue mani 2, Andrea corre un enorme rischio: le anticipazioni per la fiction di Rai 1 con Luca Argentero.

Dopo tanta attesa e il successo dello scorso anno, finalmente Doc – Nelle tue mani è tornata con gli episodi della nuova stagione; ancora protagonista ovviamente Luca Argentero, apprezzatissimo nei panni del protagonista Andrea Fanti.

La prima puntata della nuova stagione ha fatto il boom di ascolti, anche se l’esordio (con la morte per Covid del dottor Lorenzo Lazzarini e la perdita del bambino di Giulia) è stato piuttosto tragico. Cosa succederà nella prossima puntata?

Doc – nelle tue mani 2, Andrea corre un enorme rischio: le anticipazioni per la nuova puntata della serie

Di recente, abbiamo visto come Andrea si sia trovato davanti ad una scelta difficile e, per riavere il primariato, deve affrontare dei test che potrebbero anche chiudere per sempre la sua carriera da medico.

Elisa, nel frattempo, ha iniziato a frequentare un uomo che sembra nascondere qualcosa, mentre Gabriel non si è presentato all’appuntamento con la nuova psicologa.

Stando alle anticipazioni per il prossimo appuntamento con la serie, l’episodio intitolato L’attenzione vedrà il personaggio di Argentero, in competizione col nuovo primario, correre dei grossi rischi; Agnese invece, per via dell’indagine in corso, si è trovata costretta a lasciare l’incarico di direttore sanitario, tornando in corsia a curare i pazienti.

Il centro della serata sarà sicuramente lo scontro di Fanti con Valenti, che verrà messo in scena nell’episodio Il gusto di vivere; i due arriveranno al faccia a faccia per via di Carolina.

Doc si mette in discussione come padre, mentre Gabriel ed Elisa ripensando al loro passato seguono il caso di uno chef un po’ troppo aggressivo; Riccardo, invece, dovrà affrontare la paura di perdere Alba.

Si prospetta un’altra grande serata quella del prossimo giovedì 27 gennaio in compagnia della seconda stagione della serie, ovviamente sempre in prima serata su Rai 1; non mancheranno le emozioni.