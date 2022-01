Dieta: 5 ricette ottime e veloci, da provare assolutamente

Se avete bisogno di qualche idea per i vostri pranzi e cene salutari, vi proponiamo cinque ricette semplicissime da realizzare.

Le ricette per così dire “healthy” si stanno diffondendo sempre di più, soprattutto nella cultura occidentale. Il bombardamento di immagini social che ci propongono corpi scultorei (non sempre veritieri), ci spingono a metterci in discussione. Diventa così quasi ossessiva l’idea di seguire un regime alimentare che ci permetta di rimanere in forma, a prova di post di Instagram. A fronte di ciò, cercando di rimanere con piedi per terra, vogliamo proporvi cinque ricette semplicissime e facili da realizzare a casa, atte a fornirvi il giusto apporto calorico e le annesse sostanze benefiche. Tuttavia, ci preme sottolineare che una dieta sana ed equilibrata non ammette restrizioni eccessive: per rimanere in forma vi basterà ridurre il consumo di dolci e zuccheri, evitando di eccedere con il condimento delle pietanze. Detto questo, ecco le cinque ricette perfette per voi.

5 ricette semplici e veloci

Prima di tutto, tra le ricette healthy non possiamo non citare il minestrone: consumare un bel mix di verdure e legumi vi permetterà di assumere in un solo piatto vitamine, fibre e proteine. Inoltre, questo piatto potrà essere modificato sulla base dei vostri gusti personali, potrete infatti prepararlo con i vostri ingredienti preferiti e arricchirlo con dei crostini integrali cotti in forno. Per concludere, potete trovare rifugio nella torta all’acqua: il web fornisce una serie di tutorial che vi esporranno i procedimenti per la preparazione del dolce. Il vantaggio della torta all’acqua risiede nel fatto che non contiene grassi, essa infatti si prepara senza latte, né uova, né tantomeno burro.

Un secondo menù prevede il consumo di una bella frittata al forno: una cottura di questo tipo vi permette di gustarvi le uova senza l’aggiunta spropositata di olio. Mentre nella padella, la frittata risulterà più pesante, con la cottura in forno verrà soffice e morbida. Inoltre, potrete arricchire il composto con spezie e verdurine tagliate finemente, in modo da rendere il tutto più sfizioso. Per concludere, come dolce, potrete consumare dei golosi biscotti integrali, i quali – generalmente – vengono realizzati con il miele al posto dello zucchero e questo li rende sicuramente più sani.

Infine, un’ultima ricetta consigliatissima è quella del merluzzo cotto in forno. Questo tipo di pesce, oltre a contenere un ottimo apporto proteico, vanta anche l’omega 3 e moltissime sostanze benefiche per il nostro organismo. Cotto in forno manterrà tutte le sue proprietà e l’inconfondibile sapore. Per arricchire la ricetta, consigliamo di aggiungervi pomodorini, spezie e verdure.