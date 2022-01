Adriana Volpe parole shock contro Sonia Bruganelli: continua lo scontro fra le due opinioniste del Grande Fratello Vip.

Che tra la Volpe e la Bruganelli non scorresse buon sangue lo si intuiva già da prima dell’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma il pubblico (per la gioia di Alfonso Signorini) è rimasto ancor di più sorpreso degli animi tesissimi anche in puntata fra le due.

La Bruganelli non ha mai nascosto il suo apprezzamento per Magalli, storico “nemico” della Volpe e con cui è stata anche in causa; un nuovo botta e risposta tra le due infiamma il web.

Adriana Volpe, parole shock contro Sonia Bruganelli: il botta e risposta fra le due opinioniste

Dopo diversi mesi dall’inizio del programma, Adriana sembra godere nettamente del favore del pubblico, mentre Sonia ottiene sempre pareri discordanti nonostante non si tiri mai indietro nel dire ciò che pensa sui vari concorrenti.

Non ha problemi a sciogliere la lingua anche quando si tratta di parlare della Volpe; in una recente intervista a Chi infatti, la Bruganelli ha nuovamente parlato male della collega, dicendo non soltanto come le due abbiano pochi rapporti, ma anche che la Volpe cerca di intercettare “segreti” ogni qual volta parla con un autore.

Alla fine, Sonia ha paragonato Adriana ad un “fratello minore” che fa di tutto per ottenere le attenzioni, nonostante per “questioni anagrafiche” potrebbe essere una sorella maggiore.

La risposta della Volpe non si è fatta attendere: “Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola piccola piccola… E non mi riferisco ovviamente né all’età né all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi” le parole di Adriana in una storia su Instagram.

Con la solita nonchalance che ha più volte dimostrato anche in onda, la Bruganelli ha risposto a sua volta con un “anche oggi Adriana Volpe serena domani”; le due non se le mandano di certo a dire e la prossima puntata si preannuncia di fuoco con tante nuove polemiche.