Valerio Scanu shock: ecco cosa fa oggi

Valerio Scanu: l’ex concorrente di Amici lascia il canto per intraprendere una nuova strada. Una svolta inaspettata! Scopriamo cosa fa oggi.

Valerio Scanu, l’ex concorrente di “Amici” e vincitore del “Festival di Sanremo” nel lontano 2010, cambia professione. Una svolta alquanto inaspettata. Scopriamo cosa fa oggi e soprattuto il motivo cui è legata la decisone di intraprendere un nuovo percorso, lontano anni luce dal canto. Sono passati due anni da quando fece la sua apparizione nel programma “Il Cantante Mascherato” di Milly Carlucci, poco prima che scoppiasse la pandemia.

Oggi, l’ex cantante di Amici ha abbandonato, temporaneamente, il mondo della musica per dedicarsi a tutt’altro. La carriera di cantante gli stava un pochino stretta vista la decisone di intraprenderne una totalmente opposta. Tra qualche tempo prenderà la laurea in Giurisprudenza. La notizia è stata annunciata direttamente da lui nel corso di un’intervista per Roma Today.

Valerio Scanu: ha intrapreso una nuova carriera

Scanu è iscritto all’UniFortunato di Benevento, dal 2018 e tra sei mesi discuterà la tesi. Al momento è in corso un tirocinio che lo vede impegnato presso il Tribunale di Piazzale Clodio. Quasi sicuramente il trentunenne, una volta raggiunto il traguardo della laurea, intraprenderà la carriera di avvocato.

A cosa è dovuta la scelta di cambiare vita? La decisione di indirizzarsi verso una nuova strada e riprendere gli studi è nata in un momento molto particolare per l’artista. Era stato accusato di diffamazione e proprio questo evento lo portò ad interessarsi all’ambito giuridico. Si iscrisse all’università e da lì in poi, ancora oggi, porta avanti questo percorso.

“Mi piacerebbe esercitare proprio a Roma”, ecco le parole dell’artista

Scanu vorrebbe diventare dottore in Giurisprudenza laureandosi, entro la fine del 2022, con una tesi sulla vulnerabilità. A Roma Today dichiara:

“[…] In passato ho collaborato con diverse associazioni e onlus specializzate in diversi temi sociali e mi piacerebbe continuare a farlo anche nelle vesti di avvocato […]”.

L’emergenza del Covid-19 ha influito negativamente sia sulla sua carriera, il suo album più recente risale al 2018 ed il tour al 2019, che sulla sua vita privata. Per colpa di questo male ha perso il padre. Il lutto lo ha segnato profondamente.

Del suo percorso, oltre alla vittoria del Festival di Sanremo con “Per tutte le volte che” nel 2010, ricordiamo anche la partecipazione a “Tale e Quale Show”, “L’Isola dei Famosi” e le apparizioni a “Ballando con le Stelle”.