Test: vedi il fenicottero con una gamba sola? Sei un genio!

Affronta questo rompicapo e vedrai quanto sei intelligente. Sei pronto? Trova il fenicottero con una gamba sola?

Anche oggi vogliamo proporti un nuovo e interessantissimo rompicapo che ti farà andare fuori di testa. Se conosci già i nostri test, allora sarai allenato e potrai risolvere tranquillamente questo rompicapo, altrimenti ti invitiamo a visitare il nostro sito per risolvere nuovi test, enigmi e rompicapi.

Nel test di oggi dovrai mettere alla prova le tue abilità visive. Utilizza tutta la concentrazione possibile e trova il fenicottero con una gamba sola. Affronta questo rompicapo e scoprirai quanto sei intelligente. Sfida i tuoi amici e stabilite chi è il più veloce.

Trova il fenicottero con una gamba sola, riesci a risolvere il rompicapo?

Nell’ultimo periodo i test di logica stanno letteralmente spopolando sul web. Si tratta di un modo stimolante e divertente per mettere alla prova le proprie abilità e misurare le capacità del proprio cervello su determinati temi.

Oggi vogliamo proporti il rompicapo del fenicottero. Si tratta di un semplice test in cui dovrai mettere tutto te stesso per trovare la soluzione il più rapidamente possibile. Trova il fenicottero con una gamba sola e risulterai vincitore.

Troppo facile? Può darsi, proprio per questo vogliamo aumentare la difficoltà e portare il gioco ad un livello più alto: riesci a trovare il fenicottero con una gamba sola in soli 25 secondi? A questo punto il gioco si fa più complicato e diventa per nulla scontato.

Per risolvere questo test, infatti, dovrai impegnarti al massimo e dedicare tutta la concentrazione possibile. Dovrai guardare l’immagine pubblicata in alto e trovare, tra i tanti animali, il fenicottero con una gamba sola. Occhio all’orologio, perché il tempo passa più velocemente di quanto pensi.

Volete andare oltre i vostri limiti? Allora vi diciamo che, se avete intenzione di essere il re assoluto di questo rompicapo, dovrete trovare due fenicotteri con una zampa sola. Tuttavia, se riuscirete a trovarne solo uno il test risulterebbe comunque risolto. Se, invece, volete andare oltre, non avrete alcun limite di tempo. Buona fortuna!

Eccoci dunque al momento della conclusione del gioco. Qui di seguito ti daremo la soluzione del rompicapo, cerchiando la posizione dei due fenicotteri.

Sei riuscito a trovarne solo uno, entrambi, o nessuno? Ricorda che potrai sfidare i tuoi amici e fare una classifica di chi è stato il più abile e veloce.