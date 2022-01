Cr7, ecco una nuova follia fatta per Georgina: cosa ha fatto il campione portoghese per la sua compagna, da non credere.

Dopo l’addio alla Juventus, Cristiano Ronaldo ha fatto ritorno al Manchester United, la squadra che anni fa gli aveva fatto fare il definitivo salto di qualità e in cui è diventato il campione che ancora oggi conosciamo.

La situazione a Manchester pare non essere idilliaca, ma a sostenerlo (anche se a distanza) il portoghese ha Georgina Rodriguez, sua compagna ormai da quasi cinque anni; per lei farebbe praticamente di tutto, come dimostra la recente “follia”.

Cr7, ecco una nuova follia fatta per Georgina: veramente da non credere

Il lavoro di entrambi e la distanza non porta Cristiano e Georgina a passare molto tempo insieme; per questo, ogni singolo minuto va sfruttato. L’attaccante portoghese pare provare davvero un forte sentimento per la sua compagna, tanto che di recente ha fatto proprio una romantica “follia” d’amore.

Sfruttando la mancata convocazione per una partita del Manchester United, Cr7 ha deciso infatti di prendere e di raggiungere immediatamente Georgina a Madrid; l’attaccante si è servito di un jet privato (dal costo di 2 milioni di sterline) per raggiungere Georgina e portarla a cena fuori.

Insomma, che si prenda un’utilitaria o un autobus oppure un jet privato per raggiungere il proprio amore fa tutta la differenza del mondo, ma il gesto resta lo stesso.

I due si sono recati nel ristorante Cenador de Amos, uno dei più celebri della capitale spagnola; stando a quanto riporta il The Sun, nonostante la cena tra i due sia stata piuttosto intima e tenuta nascosta il più possibile, la coppia avrebbe ordinato prima un aperitivo in terrazza e poi avrebbe gustato dei piatti a base di pesce e verdure.

Una fuga romantica lontana dagli impegni per i due, che presto diventeranno di nuovo genitori; dopo Alana Martina, la cicogna è pronta a portare un nuovo bambino alla coppia.