Chiara Nasti: il bikini c’è ma non si vede!

Ancora una volta Chiara Nasti ha infiammato il web, in foto indossa il bikini ma non si vede. I fan sono rimasti senza parole, super sexy e sensuale. Vediamola più da vicino.

Chiara Nasti è sicuramente una delle influencer più amate sul web, moltissime ragazze seguono i suoi consigli di bellezza e cercano di imitarla in tutto e per tutto.

Chiara è molto più giovane di quello che sembra, pensate che ha soli 23 anni e oltre ad essere una delle influecer più famose d’Italia ha già una sua linea di costumi.

La giovanissima ragazza oltre ad essere seguita per i suoi consigli è anche molto apprezzata per la sua bellezza e sensualità.

Spesso vediamo i suoi scatti super sexy che infiammano il web, proprio quello che è accaduto qualche ora fa con una foto piuttosto seducente.

L’influencer si è fatta immortalare davanti ad un bellissimo tramonto, ma i fan non hanno potuto fare a meno di notare il bikini, che c’è ma non si vede. Vediamo la foto.

Leggi anche->Fabio Rovazzi: la notizia ha scioccato tutti

Chiara Nasti super sexy in bikini, i fan “sei la perfezione”

Chiara Nasti, 23 anni e influencer con quasi 2 milioni di followers, da sempre lascia i suoi fan senza parole per via degli scatti super sexy. Spesso finita al centro dei gossip per via della sua love story con Nicolò Zaniolo, ora sembra essere single e felice.

Qualche ora ha nuovamente infiammato il web con una foto in bikini, i suoi follwers le hanno fatto immediatamente notare che il costume sembra davvero molto piccolo e che si intravede tutto.

Altri invece non hanno potuto fare a meno di commentare con dei complimenti per via della sua estrema bellezza.

La foto in pochi minuti ha raggiunto più 110mila like e gli apprezzamenti non sono di certo mancati.

Leggi anche->Flavia Vento: parole shock sulla sua situazione sentimentale

Ora non ci resta che aspettare i prossimi scatti, anche voi non vedete l’ora?