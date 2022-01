Non tutti i segni zodiacali dell’oroscopo sono buoni: ce ne sono anche alcuni che a volte sanno essere davvero perfidi! Ecco quali sono.

Le persone al mondo sono tutte diverse l’una dall’altra: ci sono persone egoiste che si arrabbiano facilmente o se la prendono con i più deboli e persone che invece sono migliori, gentili, educate e sempre attente al prossimo. “Il mondo è bello perché vario”, si potrebbe dire anche se, certo, ognuno di noi preferirebbe un mondo in cui le persone sono tutte empatiche, positive, altruiste e genuine. in una parole: buone.

Dando per assodato che non potrà mai essere così, c’è però una cosa che possiamo fare per migliorare la nostra piccola realtà: evitare questo tipo di persone. Ma come riconoscerle? In nostro aiuto arriva l’oroscopo: ci sono dei segni, infatti, che per natura nascondono nel proprio carattere certi tratti della loro personalità che risulta egoista o vendicativa o falsa. Certo, quanto questi tratti prevalgano su tutto il resto dipende da caso a caso, ma vediamo insieme quali sono i 5 segni ‘a rischio’, tra cui anche alcuni insospettabili.

Oroscopo: i 5 segni da evitare

Scorpione: lo troviamo al primo posto della lista nera dei segni peggiori dello zodiaco. Questo segno è quello che per eccellenza causa il maggior numero di cuori infranti. Capace di creare molta confusione in chi lo circonda, di solito assume un atteggiamento di ‘bello e dannato‘ che attira sicuramente gli sguardi. Attenzione a non cadere nella sua rete, però, e a non diventare così un ‘crocerossino’ nei confronti di uno Scorpione: salvarlo da se stesso è impossibile. Tipicamente pieno di tormenti e dubbi, saranno proprio questi a causare la fine di una relazione (che sia d’amore o d’amicizia) e a volte potrebbero essere usati anche come una scusa: diffidatene sempre.

Leggi anche -> Oroscopo 2022: questo è un segno sfortunato

Ariete: leader nata, una persona Ariete è disposta a tutto pur di arrivare ai propri obiettivi. Unite questa caratteristica alla sua testardaggine e perseveranza e capirete subito come mai l’Ariete non guarda in faccia nessuno quando si tratta di arrivare ad un traguardo prefissato, per questo sarà sempre pronto anche ad azioni subdole pur di mettere fuori gioco i propri avversari in qualsiasi modo. Se dovete mettervi in competizione con una persona Ariete, in qualsiasi campo, lasciate perdere!

Gemelli : in quanto segno duale per eccellenza, i Gemelli hanno una doppia faccia . È per questo che in loro regna sia il bene che il male. Il consiglio in linea generale è quello di non fidarsi mai di loro : se da un lato possono apparire aperti e vulnerabili, pronti a dare tutto agli altri, dall’altra non si fanno scrupoli a seguire i propri interessi tradendo alle spalle anche le persone più vicine a loro.

: in quanto segno duale per eccellenza, i Gemelli hanno una . È per questo che in loro regna sia il bene che il male. Il consiglio in linea generale è quello di : se da un lato possono apparire aperti e vulnerabili, pronti a dare tutto agli altri, dall’altra non si fanno scrupoli a anche le persone più vicine a loro. Cancro : no, non è un errore, anche il Cancro, segno zodiacale considerato uno tra i più dolci dello zodiaco, si trova in questa lista. Il motivo? Per quanto tenero e buono possa essere, soprattutto quando si tratta di sentimenti, il Cancro sa essere molto spietato se viene ferito o preso in giro: “Occhio per occhio, dente per dente” è il detto che meglio spiega la sua reazione in caso gli venga fatto del male.

: no, non è un errore, anche il Cancro, segno zodiacale considerato uno tra i più dolci dello zodiaco, si trova in questa lista. Il motivo? Per quanto tenero e buono possa essere, soprattutto quando si tratta di sentimenti, il Cancro sa essere molto spietato se viene ferito o preso in giro: “Occhio per occhio, dente per dente” è il detto che meglio spiega la sua reazione in caso gli venga fatto del male. Bilancia: un altro segno inaspettato nella lista nera. Certo, le persone di questo segno sono, come suggerisce il nome, molto equilibrate e solitamente calme e tranquille. Nella vita cercano stabilità e fermezza, ma attenzione: se vengono provocate sanno essere molto cattivi. Non provate a minare il loro equilibrio, altrimenti diventeranno le persone più cattive e vendicative che conoscete.

Leggi anche -> Oroscopo: ad ogni segno la sua laurea