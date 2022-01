Love is in the air anticipazioni shock: Eda lo fa veramente

Vediamo meglio insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 18 gennaio, abbiamo modo di vedere una nuovissima puntata per quanto riguarda Love is in the air.

Ma cerchiamo di capire meglio la particolare decisione che prende la bella paesaggista e che lascerà tutti senza parole.

Iniziamo con il dire che Deniz si vuole assolutamente vendicare di Kerem e per questo motivo prende e lo licenzia subito.

Love is in the air: Eda lo fa veramente

Ede, ovviamente è senza parole per il tipo di trattamento che ha ricevuto il suo amico, soprattutto dopo tutto l’impegno per la realizzazione di incantevoli giardini.

Per questo motivo, Eda è stanchissima di come si comporta Deniz prende questa decisione, ovvero anche lei lascia il lavoro e decide di licenziarsi.

LEGGI ANCHE —> Mani screpolate? Ecco come rimediare a costo quasi zero

Serkan, pensando di fare una cosa che possa piacere alla donna, decide li licenziarsi anche lui e di trasferire il suo studio a casa della paesaggista.

Ma la reazione della donna non sarà assolutamente positiva, al contrario di quanto aveva pensato Serkan.

Kerem, ormai ha capito di non avere un lavoro, anche se ha progettato in tutto e per tutti i giardini insieme alla sua amica Eda.

LEGGI ANCHE —> Una vita anticipazioni: Rosina e Susana sospettano di loro

La donna però decide di farsi dare tutto il progetto di Kerem e di andare da Nese e Hakan, ma quest’ultimo non ha assolutamente voglia e soprattutto coraggio si scavalcare Deniz.

Kerem, chiede aiuto a Pina, anche perchè non vuole assolutamente deludere Eda dopo che anche lei si è licenziata, ed insieme presentano il progetto.

Nese e Hakan restano veramente senza parole di fronte all’incredibile progetto e al lavoro eseguito e per questo motivo decidono di sponsorizzare i giardini di Eda subito!