Rompicapo, sembra facile ma non è assolutamente così: riesci a risolverlo e a trovare la soluzione? Mettiti alla prova.

Insieme a tanti testi che giocano sugli effetti ottici, o quelli che propongono varie riflessioni sulla propria personalità, sul web continuano ad emergere diversi rompicapi che mettono alla prova le nostre abilità intellettive.

Il nuovo rompicapo proposto risulta essere alquanto ingannevole: la soluzione potrebbe sembrare scontata ma in realtà è alquanto complessa, anche se tutto sta nel trovare la giusta chiave di lettura. Riesci a trovarla? Mettiti alla prova.

Rompicapo, sembra facile ma non è così: riesci a trovare la soluzione?

Il rompicapo propone una lunga operazione matematica che trae subito in inganno. Inizialmente, si potrebbe subito iniziare a svolgere le varie operazioni, cercando di avere un risultato per la prima riga, per la seconda e poi infine per la terza, ottenendo quella finale.

In realtà però, l’errore sta proprio qui: eri già arrivato a questa conclusione ed hai un risultato che pensi possa essere quello giusto? Oppure ti sei subito lasciato trasportare dalle operazioni più facili?

Cominciamo allora a capire perché la soluzione di tutta questa lunga operazione non è la più scontata, ovvero 10; riflettendo bene, si può capire come non ci sia nessuna virgola tra le cifre che concludono e iniziano le prime due righe, ma semplicemente si è andati a capo.

Quindi, per questo, in realtà la prima e la seconda riga non finiscono con un uno, bensì iniziano e finiscono con un 11; un dettaglio di cui si deve tener conto per svolgere il calcolo correttamente.

A questo punto allora, svelata la chiave di lettura, non ci resta che sommare tutte le cifre, anche tenendo conto della moltiplicazione al centro della seconda riga; il risultato finale, in conclusione, 28.

Avevi già trovato subito la soluzione, oppure non sapevi dove mettere proprio le mani? Prova a proporre l’operazione ad amici e parenti e divertiti a vedere come s’ingegnano per trovare la soluzione a questo rompicapo.