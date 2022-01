Paolo Bonolis: parole shock su Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis, le parole shock su Sonia Bruganelli in un’intervista: ecco cosa ha detto il noto conduttore della moglie.

Paolo Bonolis è sicuramente uno dei volti più amati della tv italiana, ormai da decenni una vera e propria colonna di Mediaset; almeno fino a qualche mese fa, poco nota era però sua moglie, Sonia Bruganelli, attiva nel mondo dello spettacolo più dietro le quinte come autrice e dirigente.

Da settembre però, la Bruganelli è protagonista come opinionista al Grande Fratello Vip, facendosi apprezzare (o odiare) dagli spettatori; la sua presenza in tv ha dato vita ad una serie di siparietti a distanza col marito Bonolis, che ora fa delle rivelazioni shock su di lei in un’intervista.

Paolo Bonolis, le parole shock su Sonia Bruganelli: cosa ha detto

Dopo il matrimonio con la psicologa Diane Zoeller e la lunga relazione con la showgirl Laura Freddi, Paolo ha trovato stabilità in amore fra le braccia di Sonia, con cui è ormai sposato da quasi vent’anni, che compiranno proprio quest’anno.

Intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin, il conduttore ha svelato un retroscena sulla moglie Sonia, che a sua detta delle volte lo ” bullizza”. “Va benissimo. Ci si prende in giro, si scherza. Lei mi bullizza tantissimo, in tante cose. Ma va bene così, ci bullizziamo tra di noi. Anche con i figli ci divertiamo” le parole di Paolo sul suo rapporto.

Per la moglie ha sempre espresso, oltre che parole d’amore, anche di grande stima; nonostante abbia rivelato che non sia romantico come lui, gli dimostra il suo amore nel quotidiano con piccoli gesti. I due festeggeranno l’anniversario il 14 giugno, giorno in cui il conduttore è nato.

“Era la data in cui doveva nascere anche Davide ma Sonia l’ha fatto una settimana prima il 7 giugno, che è la data di Pippo Baudo. Questa cosa non me la doveva fare, è stato un brutto gesto” scherza Bonolis, suscitando risate in studio.