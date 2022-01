La Sposa anticipazioni: Maria si batte per lui

La Sposa – nuova fiction che vede protagonista Serena Rossi – ha già conquistato il pubblico italiano. Ecco le anticipazioni.

Ha debuttato domenica 16 gennaio la prima puntata della nuova fiction La Sposa, che vede protagonista la talentuosa Serena Rossi. Gennaio sarà un mese particolarmente ricco per quanto riguarda il panorama televisivo: tra l’uscita di Doc 2 e l’esordio de’ La Sposa, gli italiani avranno sicuramente qualcosa da vedere in queste gelide notti invernali. Inutile a dirsi, la nuova fiction ha già conquistato il cuore del pubblico, tanto che moltissimi fremono nel sapere cosa accadrà nelle prossime puntate. Ecco quindi qualche anticipazione.

LEGGI ANCHE —> Serena Rossi, no inaspettato per l’attrice: la decisione dura da accettare

La Sposa – Anticipazioni 23 gennaio

I prossimi episodi de’ La Sposa ci riserveranno moltissimi colpi di scena: prima di tutto, Maria – venuta a conoscenza dell’esistenza del piccolo Paolino e dei suoi problemi a seguito della morte della madre – deciderà di lottare affinché il bimbo torni a scuola. Paolino è il figlio di Italo, il marito di Maria, un uomo burbero ed incattivito dalla perdita della moglie, morte del quale egli stesso è stato accusato. Nonostante i problemi di mutismo di Paolino, Maria riesce a farlo studiare per la preparazione dell’esame, anche con l’aiuto della bracciante Carla. Maria diventa così l’unico punto di riferimento del piccolo, il quale si lega sempre di più alla nuova moglie del padre.

LEGGI ANCHE —> La Sposa: nuovissima fiction con Serena Rossi, ecco tutte le anticipazioni

Nel frattempo, l’autopsia del corpo della madre permette di scagionare definitivamente Italo. Al funerale, l’uomo litiga con l’ex cognato, il quale lo accusa di averlo derubato con la complicità dello zio Vittorio. Entrerà così in gioco Maria, la quale spingerà il marito a confrontarsi con lui. A quel punto, arriva una notizia inaspettata: il fratello di Maria si è ammalato di tifo e la donna deve tornare subito in Calabria, di conseguenza Italo la intima a rimanere a casa della madre e a concludere così il loro matrimonio.

Una volta tornata a casa, Maria pregerà per la salvezza del fratello, il quale riesce a scampare al tifo grazie all’aiuto di Antonio. L’uomo, oltre ad essere un brillane medico, è anche il più grande amore di gioventù di Maria. Tra i due, dopo aver superato il momento di tensione, si riaccende la scintilla: la protagonista lo bacia. Non è però finita qui: Italo scende in Calabria, determinato a riconquistare la moglie e spingerla a tornare in Veneto con lui. Ci riuscirà? Per scoprirlo dobbiamo attendere l’uscita della prossima puntata, prevista per il 23 gennaio.