The Good Doctor 5: lascerà veramente la serie? Ecco di chi parliamo

The Good Doctor 5, il personaggio lascerà veramente la serie? Ecco di chi parliamo, le novità dalle anticipazioni.

Dopo la fine della quarta stagione, il nuovo anno ha subito portato ai telespettatori Rai le nuove puntate di The Good Doctor, una serie che ormai sta appassionando il pubblico da diverso tempo.

L’appuntamento con la serie si rinnoverà venerdì 21 gennaio, in prima visione assoluta in su Rai 2; i primi due episodi hanno introdotto Salen Morrison, ma a quanto pare la prossima serata potrebbe sancire l’addio definitivo di un nuovo personaggio.

The Good Doctor 5, il personaggio lascerà veramente la serie?

Stando a quanto riportano le anticipazioni, Shaun (sconvolto dai cambiamenti) chercherà il sostegno del suo mentore, Aaron Glassman; l’uomo però pare essersi chiuso in un silenzio assordante, convinto che ormai la sua carica non sia nient’altro che mera apparenza.

Addirittura, eviterà di farsi vedere anche in ospedale; ancora depresso per la fine del suo matrimonio, comincerà a riflettere sulla possibilità di iniziare una nuova vita, un sogno che pare prenderà forma nei prossimi episodi.

Shaun, dal canto suo, fa fatica a concentrarsi e per esprimere le sue difficoltà e il suo malessere si reca davanti alla nuova proprietaria dell’ospedale per un confronto. Lea Dilallo rimane sbigottita dal risentimento di Shaun ma alla fine, quasi a sorpresa, deciderà di accogliere le sue richieste. Un nuovo equilibrio pare essersi ristabilito in ospedale, ma a questo punto è ancora Salen ha creare scompiglio.

Leggi anche –> Avanti un altro pure di sera: ecco gli ospiti shock del 16 gennaio

Nel frattempo, Lea è protagonista di una nuova mossa a sorpresa. Dopo aver riflettuto molto, deciderà infatti di non spedire la partecipazione di matrimonio alla madre di Shaun, preoccupata che i due possano litigare proprio il giorno delle nozze; si rivelerà essere la scelta giusta per il loro rapporto?

Leggi anche –> Lolita Lobosco 2: iniziate le riprese, ecco qualche informazione in più!

La quinta stagione comincia già ad entrare nel vivo, per un appuntamento imperdibile con The Good Doctor, come al solito di venerdì in prima serata su Rai 2.