Oggi vi proponiamo un simpatico test, un po’ difficile, perchè dovete trovare un cane che non ha la medaglietta!

Come sapete i test sono un momento per rilassare la nostra mente, e ci permettono di svagarci.

In questo caso, siamo di fronte ad un test visivo, un po’ difficile perchè dobbiamo trovare l’animale dove il padrone ha dimenticato la medaglietta, ma non il collare!

L’immagine ovviamente è stata costruita appositamente perchè fosse difficile la cosa, e soprattutto il tempo a disposizione è pochissimo, solamente 5 secondi.

Test: quali cani non hanno la medaglietta?

Ed aggiungiamo anche un’altro fatto, ovvero i cani da cercare sono ben 3, capirete bene che questo test non è affatto semplice!

Lo sfondo è verde chiaro ed i nostri amici a quattro zampe sono tutti uguali, ed hanno solamente questo piccolo dettaglio che li differenzia dagli altri.

Quindi concentriamoci sull’immagine che vi abbiamo proposta all’inizio dell’articolo e fate partire la sfida.

Se ci siete riusciti, a voi vanno i nostri migliori complimenti, in caso contrario, vi consigliamo, prima di vedere dove si trovavano, di riprovare ma triplicando il tempo a disposizione ovvero 15 secondi, o di fare addirittura senza.

I cani che non hanno la medaglietta, hanno però sempre il collare, per questo motivo diventa ancora più difficile identificarli.

Ma ecco che arriviamo in vostro soccorso e vi mostriamo dove si trovavano, in caso non li avesse trovati.

Era effettivamente molto difficile scovarli tutti e tre, e siamo sicuri che con il giusto allenamento la prossima volta diventerete assolutamente bravissima perchè il vostro cervello sarà super allenato!

Quindi continuate seguirci per nuovi e divertenti test, o rompicapo che poi potete sempre condividere con amici e parenti.

Come anche in questo caso, ma fate attenzione a non rivelare dove si trovano questi dispettosi, ma simpatici cagnolini che non hanno la targhetta, e ricordatevi sempre che i test non hanno alcuna valenza scientifica ma sono solamente un modo per passare del tempo e per divertirci.