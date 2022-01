Ennesima sfida, ennesima prova i intelligenza. Riuscirete anche in questa impresa? Osservate l’immagine, trovate tutti gli animali!

Vi proponiamo l’ennesima prova di intelligenza, ma attenzione: questa volta sarà davvero difficile. In questo momento, vi trovate davanti ad un’illusione ottica che nasconde ben dodici soggetti diversi. Dodici animali, uno diverso dall’altro ed è vostro compito trovarli tutti. Detto così sembrerebbe facile, ma non è finita qui: avrete solo 30 secondi per focalizzare tutti i soggetti all’interno della figura. Metteremo quindi alla prova la vostra prontezza, velocità, la vostra capacità di focalizzarvi su un compito – attenzione e concentrazione rappresentano un must have per la risoluzione del rompicapo. Pronti? Preparatevi con il cronometro ed iniziate il test: riuscite a trovare tutti e dodici gli animali?

Test – Soluzione

Dodici animali in un’unica figura, sembra impossibile non è vero? Eppure le illusioni ottiche hanno anche questo potere, nascondere l’impossibile nelle loro forme ambigue e particolari. Test di questo tipo, hanno un compito fondamentale: quello di stimolare i nostri processi cognitivi, migliorando il grado di attenzione e concentrazione. Capita spesso infatti di avere la testa fra le nuvole e se in quegli istanti proviamo a fermare la mente in questo modo, quest’ultima riuscirà a focalizzare nuovamente l’obiettivo del momento. Tuttavia, se state leggendo questo paragrafo, significa che siete ad un punto morto: non avete trovato tutti gli animali, non è vero? Ecco quindi la soluzione.

Ecco tutti gli animali presenti nell’illusione ottica: gufo, tartaruga, geco, pesce, pipistrello, picchio, volpe, lince, lumaca, procione, coniglio ed infine airone. Se vogliamo spezzare una lancia a vostro favore, dobbiamo sottolineare che per svolgere questo test – oltre alla dovuta concentrazione – era comunque necessario conoscere un minimo il mondo animale. Di conseguenza, se avete fallito per la mancanza di conoscenza di alcune di queste specie, possiamo – in un certo senso – giustificarvi. Sarete sicuramente più fortunati nella risoluzione del prossimo test!