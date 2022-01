Ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Andrea Turino? Le ultime foto pubblicate dai due influencer sembrano fugare ogni dubbio.

Lasciatasi alle spalle l’esperienza nel reality brasiliano La Fazenda – trasmissione nella quale sembra che la modella sia stata vittima di stupro – Dayane Mello è tornata a Milano e sta passando ogni minuto del suo tempo insieme alla figlia Sofia. Lo scandalo avvenuto nel programma estero ha fatto discutere parecchio anche in Italia, soprattutto per l’ambigua reazione della modella, la quale – ancora oggi – non sembra consapevole dell’accaduto. Uscita da La Fazenda infatti, Dayane ha addirittura interrotto ogni contatto con l’amica Rosalinda Cannavò, la quale aveva difeso la Mello come donna una volta venuta a conoscenza di quanto fosse accaduto.

Insomma, nessuno ha compreso la reazione di Dayane, la quale ha voluto sminuire ciò che successe quella strana notte e ha anche affermato che i provvedimenti disciplinari contro Nego Do Borel fossero stati eccessivi. Avrà capito esattamente la gravità della situazione? Fatto sta, che la Mello ha preferito metterci una pietra sopra e, tornata a Milano, ha ricontattato una vecchia conoscenza.

Dayane e Andrea di nuovo insieme?

Vi ricordate di Andrea Turino? Tra la modella brasiliana e l’imprenditore catanese sembrava fosse nata una bellissima storia d’amore. Durante l’estate, i due hanno fatto sognare i followers con le foto e le stories affettuose e complici, tanto che molti sostennero Dayane in questo nuovo capitolo della sua vita. Successivamente, la coppia si è separata per la partecipazione dell’ex gieffina a La Fazenda, programma nel quale, come abbiamo visto, Dayane ha comunque sempre sostenuto di essere single. Ora, tra i due sembra ci sia stato un ritorno di fiamma: Andrea e Dayane hanno passato insieme il Capodanno a St. Moritz.

Prima le bellissime giornate insieme alla figlia Sofia, immersi nella neve, e dopo anche le passeggiate per le vie di Milano mano della mano. Nonostante le immagini pubblicate da tutti i giornali di gossip, Dayane continua a negare il ritorno di fiamma con Turino e sembra che abbia addirittura rifiutato la sua proposta di fidanzamento. Che sia troppo presto? Fatto sta, che negli articoli diventati virali in questi giorni, Dayane appare felice e serena al fianco dell’affascinante imprenditore.