Ballando con le stelle, le parole shock di Simone Di Pasquale: ecco cosa ha detto il ballerino riguardo al programma.

Anche quest’anno il programma di Milly Carlucci, con la sua nuova edizione, ha appassionato il pubblico e permesso a tantissime “stelle” di reinventarsi sulla pista da ballo.

A trionfare, in quest’ultima edizione, sono stati Arisa e Vito Coppola, che tra l’altro tra un passo di danza e l’altro si sono anche innamorati ma che hanno chiuso subito la loro storia.

Un altro protagonista è stato però indubbiamente Simone di Pasquale, che per questo suo ultimo anno al programma ha ballato in coppia con Bianca Guascoigne; ecco le sue parole shock.

Ballando con le stelle: parole shock per Simone Di Pasquale

Parlando al giornale NuovoTv, il ballerino ha raccontato del suo addio al programma dopo la bellezza di sedici anni; presto inizierà la nuova avventura come coreografo de Il Cantante Mascherato (ancora al fianco di Milly Carlucci), un cambiamento per la sua vita, lavorativa e non.

“Sono molto contento. Ho chiuso il cerchio di Ballando con le stelle in modo soddisfacente e continuo a rimanere nella famiglia televisiva che mi ha accolto 16 anni fa“ spiega Di Pasquale, pronto a tuffarsi con entusiasmo in questo nuovo progetto.

Il cuore rimarrà però sempre nel programma di Milly Carlucci: “Mi ha arricchito tanto, non solo professionalmente” spiega l’ex-ballerino, rivelando come potrebbe magari tornare, con un ruolo però più “interattivo”.

Leggi anche –> The Good Doctor 5: lascerà veramente la serie? Ecco di chi parliamo

“L’idea non è quella di entrare a far parte della giuria. Io conosco il meccanismo di Ballando con le stelle, compreso il dietro le quinte, e mi piacerebbe rivestire un ruolo interattivo, raccontare anche tutto quello che, di norma, i telespettatori non vedono di questo show” conclude Di Pasquale.

Leggi anche –> 9-1-1 Lone Star: ritorno incredibile dopo la morte di T.K.

Chissà se l’anno prossimo la produzione di Ballando riuscirà a ritagliare per lui questo ruolo; nel frattempo, potremo già vederlo protagonista dietro le quinte de Il Cantante Mascherato.