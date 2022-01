Ha debuttato in America la terza stagione della nota serie 9-1-1 Lone Star. Tuttavia, le anticipazioni non preannunciano niente di buono.

Il debutto della terza stagione della serie tv americana 9-1-1 Lone Star ha decisamente avuto un successo incredibile. Le nuove trame stanno già appassionando il pubblico oltreoceano, tuttavia saranno molte le tragedie da affrontare in questi primi due episodi. 9-1-1 Lone Star ha debuttato in piena pandemia, creata dal trio Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear e ci ha fatto compagnia per l’intero periodo del lockdown. Il successo e lo share conquistati hanno spinto la casa di produzione ad investire per altri due stagioni: la Fox ha annunciato così il proseguimento della bellissima fiction americana. Vediamo ora cosa ci aspetta dalle puntate appena uscite oltreoceano.

LEGGI ANCHE —> 9-1-1 shock: confermato l’addio del volto storico

9-1-1 Lone Star 3 – Anticipazioni

Il primo episodio di 9-1-1 Lone Star 3 si è aperto con una burrascosa tempesta di neve che ha messo a dura prova la squadra, costretta a sparpagliarsi nelle varie caserme per far fronte alla tragedia. Purtroppo però, T.K. è rimasto intrappolato nella neve e, dalle anticipazioni, ora il protagonista è in serio pericolo di vita. Durante un salvataggio, Strand è andato in ipotermia e un dettaglio sta facendo preoccupare seriamente i fan della fiction. Stiamo per dire addio all’avvenente paramedico? Un ritorno inaspettato sta facendo presupporre il peggio!

LEGGI ANCHE —> 9-1-1 un addio straziante sconvolge tutti i protagonisti

Il ritorno di Lisa Endelsten sul set di Lone Star, invece di portare grande gioia, ha confuso notevolmente i telespettatori più fedeli. Una volta scoperta la tragedia che ha coinvolto T.K., molti hanno cominciato a pensare che il ritono di Gwyn – madre del paramedico – sia un chiaro segnale di addio allo storico personaggio. In realtà, per nostra grande fortuna, Strand non lascerà la serie e non morirà: il ritorno della madre nasce dai continui flash back a cui la mente di Strand sarà sottoposta durante il periodo di convalescenza. T.K. dovrà affrontare moltissime difficoltà prima di riprendersi del tutto e il ricordo della madre lo farà riflettere. Tuttavia, prima di apprendere qualche dettaglio in più, dovremo aspettare l’uscita della terza puntata prevista per il 24 gennaio.