Mettiamo alla prova la vostra attenzione visiva. Proviamo a fare insieme questo test: riuscite ad individuare la mosca diversa?

Oggi vi proponiamo un test visivo particolarmente difficile: dovrete trovare la mosca diversa in meno di cinque secondi. La difficoltà della prova non risiede tanto nel trovare il brutto anatroccolo della famiglia, quanto nel tempo in cui riuscirete a svolgere il test. Solo il 7% delle persone infatti riesce nell’impresa, tutti gli altri necessitano di qualche minuto di massima concentrazione per riuscire ad individuare la mosca che si diversifica dalle altre. Il web è pieno di test e rompicapi in grado di mettervi alla prova ed è divertente constatare quanto una persona può risultare effettivamente sveglia ed intelligente. Proviamo quindi a fare il test: riuscite a trovare in 5 secondi la mosca diversa dalle altre?

Test – Soluzione

Se state leggendo questo paragrafo, vuol dire che vi trovate in seria difficoltà. Non riuscite a trovare la mosca birichina, non è vero? Bene, la differenza di quest’ultima dalle altre è davvero minima e quasi impercettibile. Vi diamo un indizio: osservate attentamente le ali di tutte le mosche, una di loro ne ha due in più. Siete riusciti a trovarla ora? Nel caso in cui la risposta sia no, ecco la soluzione a questo difficile test.

Ecco la mosca che si diverte a volare con quattro ali anziché due. Nel caso in cui non siate riusciti nell’impresa, non allarmatevi, non c’è niente che non vada nel vostro cervello, semplicemente avrete bisogno di un po’ più di allenamento. La mente va allenata proprio come se fosse un muscolo. Sapevate che, secondo Albert Einstein, un uomo usualmente utilizza solo il 10% del proprio cervello? Questi test, rompicapi, prove di intelligenza servono proprio per stimolarlo ulteriormente. Continuate a provare quindi, magari – con il passare del tempo – riuscirete a diventare sempre più acuti e veloci nella risoluzione di queste prove di intelligenza.