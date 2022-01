Test: una nuova sfida che mette in campo le tue abilità visive. Quanti animali vedi nell’immagine? Scopri se hai un QI elevato.

Diamo spazio a questo test visivo particolarmente complicato. Anticipiamo che solo chi possiede un QI alto riuscirà a risolverlo senza troppi problemi. L’immagine mostra una foresta piena di vegetazione ove si celano molti animali. Voi dovrete riuscire ad individuarli tutti!

Avrete bisogno di tutta la concentrazione possibile. State attenti ai dettagli e se pensate di avere un intuito infallibile, questo test fa al caso vostro. Non sottovalutatelo perchè se pensate che siano solo due o tre gli animali, sbagliate di grosso. Cercate di contarne il più possibile. Mettetevi alla prova e scoprite se le vostre abilità visive e mentali verrano in vostro aiuto e vi faranno uscire vincitori.

Test quanti animali vedi? Sei davvero molto intelligente

Sfide come queste sono molto utili per sviluppare sempre di più le vostre capacità e diventare molto più bravi ogni volta che vi metterete alla prova con test di questo tipo. Sono, inoltre, molto indicati per staccare un po’ la spina e rilassarsi, in modo divertente. Allora siete pronti?

Molti degli animali che dovrete localizzare è il vostro cervello a farveli vedere, altri sono stati creati attraverso un gioco di luci e ombre. Per risolverlo in poco tempo dovreste appartenere a quel range di persone con un QI superiore a 120, altrimenti ci vorrà un po’ più di impegno.

Vi diamo un consiglio osservate fotogramma per fotogramma. Quanti ne avete contati? Se pensate di non essere andati molto bene, non abbattetevi. Avrete modo di rifarvi. Cercate di allenare di più la mente e la vostra capacità visiva. Vedrete che sarete in grado di vincere con maggior facilità. Ecco qui la soluzione: