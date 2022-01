Ecco le anticipazioni della seconda puntata di “Non mi lasciare”. Elena farà una scoperta shock. Ecco cosa succederà

I telespettatori italiani rimarranno con il fiato sospeso per tutta la puntata della serie tv “ Non mi lasciare”. Secondo le anticipazioni, infatti, ci saranno eventi molto interessanti che potrebbero stravolgere la vita dei protagonisti della fiction.

Le anticipazioni di “Non mi lasciare” parlano di una scoperta shock da parte di Elena. Dopo la prima puntata, infatti, la Zonin continuerà imperterrita le sue indagini e andrà avanti ad ogni costo. Qualcosa però la sconvolgerà e ci potrebbero essere clamorosi colpi di scena.

Anticipazioni di “Non mi lasciare”. Ecco cosa succederà

Dopo il successo della prima puntata, torna “Non mi lasciare”. Le anticipazioni della serie rivelano ai telespettatori alcune curiosità e indizi su quelle che saranno le sorti del piccolo Angelo. Il bimbo è infatti vittima di una trappola e, nella prossima puntata, potrebbe essere individuato il suo aguzzino.

LEGGI ANCHE –> COME PERDERE VELOCEMENTE I CHILI DI TROPPO PRESI NELLE VACANZE

Il piccolo verrà tenuto rinchiuso in una stanza buia, mentre Elena Zonin (interpretata da una straordinaria Vittoria Puccini), farà di tutto per trovarlo e liberarlo. La Zonin, infatti, inizierà la collaborazione con una task force impegnata nelle ricerche del piccolo.

Intanto, Elena andrà in contro ad una scoperta shock su Gilberto. Prima di morire, infatti, il ragazzo credeva di chattare con una certa Sofia. Secondo le anticipazioni, nella seconda puntata di Non mi lasciare verrà rivelato cosa è davvero successo.

Gilberto, che era convinto di parlare con una certa Sofia, si era recato in un luogo per incontrarla. Ma ad aspettarlo non c’era nessuna ragazza. Sul luogo, infatti, sono giunte alcune persone che lo hanno rapito e caricato su un’imbarcazione.

Grazie alle indagini di Elena e Daniele, verrà scoperta l’identità del rapitore: si tratta di Pietro Toma. L’uomo è cresciuto in un orfanotrofio e i due investigatori scopriranno che è coinvolto nel rapimento di altri bambini.

LEGGI ANCHE –> FESTIVAL DI SANREMO: ARRIVA CHECCO ZALONE! COLPACCIO

La notizia sarà sconvolgente per Daniele ed Elena. Il rapimento di numerosi bambini da parte di Toma provocherà in loro grande sconforto emotivo. Inoltre,i due dovranno fare i conti con il loro passato e con i loro rapporti irrisolti.