Domenica In, ecco gli ospiti incredibili da Mara Venier: i protagonisti di questo nuovo appuntamento col programma Rai.

Ha ovviamente ripreso la messa in onda, in questo 2022, anche Domenica In, storico appuntamento ormai per i telespettatori Rai nel consueto giorno dedicato al riposo.

Mara Venier può dunque ancora godersi quella che sembra essere la sua ultima edizione del programma e, per questo, anche tantissimi altri ospiti; ecco chi sarà in studio per l’appuntamento fissato per il 16 gennaio.

Domenica In, gli ospiti incredibili da Mara Venier per il 16 gennaio

Nuovo imperdibile appuntamento per la domenica Rai in compagnia di Mara Venier; la “zia” nazionale avrà infatti ospiti nel suo studio volti noti e amati dal pubblico di tutte le età.

Stando alle anticipazioni, in studio ci sarà in primis Serena Rossi, protagonista della nuova fiction Rai La Sposa; attraverso la sua performance, viene raccontata la storia di una donna del sud mandata in sposa ad un proprietario terriero del nord, tra maschilismo e discriminazione territoriale nell’Italia degli anni ’60.

Inoltre, ci sarà anche uno spazio dedicato al prossimo Festival di Sanremo, che inizierà tra pochi giorni nuovamente condotto da Amadeus; in studio ci saranno dunque celebri volti della musica italiana come Al Bano, Fausto Leali e Bobby Solo.

Tra gli ospiti fissi, ancora presenti Marino Bartoletti, Antonio Cabrini, Alba Parietti, così come Pierpaolo Pretelli, confermato al fianco della Venier. Durante la puntata si avrà modo anche di ricordare il grande campione Paolo Rossi, eroe del Mondiale vinto dall’Italia nell’82; protagonista la moglie Federica Cappelletti, che ha recentemente scritto il libro Per sempre noi due.

Per quanto riguarda le tematiche d’attualità invece, la Venier avrà modo di interagire con Pierpaolo Sileri, Matteo Bassetti, Alessandro Sallusti, Luca Zaia e Maria Rita Gismondo; al centro delle discussioni l’attuale pandemia, la terza dose di vaccino e la variante Omicron.