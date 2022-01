Costanza Caracciolo, la camicia bianca non lascia dubbi: la sensualità dell’ex-velina bionda sopra ogni limite.

Da qualche tempo è lontana dai riflettori, ma il pubblico non si è di certo scordato di lei; siciliana classe ’90, Costanza Caracciolo ha incantato come velina bionda di Striscia la Notizia, formando con Federica Nargi una coppia indimenticabile.

Sui social, la Caracciolo è sempre attivissima e non manca mai di mostrare tutta quella bellezza che ha stregato Bobo Vieri e non solo; la camicia bianca indossata dalla showgirl non lascia dubbi.

Costanza Caracciolo, la camicia bianca non lascia dubbi: la sensualità dell’ex-velina

Dopo il tg satirico, la Caracciolo ha preso parte a diversi programmi, arrivando anche alla conduzione del programma sportivo Tiki Taka – Il Calcio è il nostro gioco; fascinosa, simpatica e talentuosa, la sua sensualità sembra lievitare col passare del tempo.

Nonostante sia indaffaratissima con le sue due bambine, avute proprio dal matrimonio con Vieri, Costanza trova sempre il modo di coltivare il suo profilo Instagram.

Pubblicando una nuova foto sul social, la showgirl sfoggia una bellezza sorprendente mostrandosi con una camicia bianca trasparente; come si può vedere, i capelli sono legati con una lunga treccia, mentre la camicia è legata proprio sotto il décollété.

Aperta e trasparente, la camicia enfatizza il petto della Caracciolo, sorridente come al solito; nella didascalia Costanza augura a tutti un felice week end, che sarà sicuramente più “bollente” grazie a tutta la sua sensualità.

Leggi anche –> Doc 2-nelle tue mani: Perchè hanno fatto morire Lorenzo? Ecco la verità

Sono tantissimi i mi piace totalizzati dalla foto postata dalla showgirl, che riceve sempre grande affetto da parte di tutto il pubblico e non solo; tantissimi anche i commenti, con Sandra Milo che evidenzia il “sorriso pieno” della Caracciolo, mentre Anastasia Kuzmina commenta con un incisivo “Bellaaa“.

Leggi anche –> Uomini e Donne; ecco la confessione di Marcello che stupisce tutti

Anche lontana dai riflettori, Costanza è amatissima dal pubblico: “Bellissima spontanea brillante affascinante calorosa in tutte le Sue sfaccettature” scrive una fan, raccogliendo il pensiero di tutti.